Fotografía y Feminismos en el Museo Archivo de la Fotografía

Inicia tercer encuentro de fotografía y ferminismos con tres exposiciones. Disfruta de talleres y charlas gratuitas en el Centro Histórico

Regeneración, 6 de marzo de 2026.– El Museo Archivo de la Fotografía inauguró el Tercer Encuentro de Fotografía y Feminismos. Este evento celebra el talento de fotógrafas, curadoras e historiadoras mexicanas.

La Secretaría de Cultura capitalina impulsa estas actividades durante marzo, abril y mayo. Zoar Jiménez Rodríguez asistió en representación de la Secretaría de Cultura local.

Ella afirmó que «las miradas de las mujeres enriquecen nuestra vida cultural y fortalecen la representación colectiva». El Gobierno de la Ciudad de México busca visibilizar el arte con enfoque universal.

Lizbeth Ramírez, directora del recinto, destacó el gran esfuerzo colectivo para el montaje. Ella aseguró que el Museo Archivo de la Fotografía «es un espacio seguro y abierto». Las muestras invitan a la reflexión profunda sobre la identidad y la resistencia.

Diálogos íntimos y colectivos

La exposición «Aquí entre nos… Ven y te cuento» reúne a trece artistas diversas. Esta muestra colectiva explora procesos personales que la sociedad suele silenciar o reprimir. Las creadoras rompen estereotipos de género mediante una conversación visual honesta y valiente.

Karen Cordero, curadora de la muestra, explicó los ejes temáticos de la exhibición. Señaló que la obra «toca temas de identidad, afecto y familia, de corporalidad y vivencias sensoriales». Los textos que acompañan las imágenes resumen los sentires de cada artista participante.

Lourdes Almeida coordina este grupo de fotógrafas con trayectorias consagradas y emergentes. Las imágenes invitan al público a observar los retos femeninos del día a día. Almeida comentó que las autoras «exploran experiencias personales, familiares, de salud y realidades femeninas».

El cuerpo como territorio y memoria

Bela Límenes presenta su exposición individual titulada «Desde los Poros» en el museo. Su obra plantea que la piel y la memoria son territorios que dialogan constantemente.

La artista utiliza el autorretrato para investigar la feminidad y el paso del tiempo. Límenes trabajó más de dos años en esta profunda investigación sobre el cuerpo.

Explicó que «fue un trabajo difícil porque pasé de algo muy íntimo a volverlo público». Su intención es representar a otras mujeres que atraviesan procesos biológicos similares.

Las imágenes de Límenes desafían los cánones estéticos tradicionales y los clichés heredados. Cuestiona la idea de que el cuerpo femenino solo es valioso si es joven. Esta exhibición permanecerá abierta para todo el público hasta el 10 de mayo.

Resistencia ante la violencia

María Elena Reverte exhibe «Insurrecta», una muestra sobre la superación del abuso doméstico. La artista utiliza la metáfora de lamerse las heridas para sanar la violencia psicológica. Su obra reivindica el poder de hacer público lo privado para generar conciencia.

Reverte compartió el origen de su propuesta artística vinculada a su historia personal. Mencionó que «creo en el poder que tiene llevar lo privado a lo público». La exposición incluye mantas bordadas por mujeres de diversas partes del mundo entero.

El encuentro también contó con la donación de dos piezas para el acervo. Mabe Guzmán y Frida Bulos entregaron obras que permanecerán en el recinto cultural. El museo enriquece su patrimonio con visiones contemporáneas de mujeres artistas destacadas.

Agenda cultural y talleres gratuitos

El programa incluye charlas, talleres de fotobordado y revisiones de portafolios durante marzo. Todas las actividades son de entrada gratuita para el público general y especializado. Habrá un trueque fotográfico el 28 de marzo para fomentar el intercambio artístico.

Destacan ponencias sobre fotoperiodismo, archivos feministas y el papel de la curaduría. Especialistas como Rebeca Monroy y Karen Cordero compartirán sus conocimientos con los asistentes. El aprendizaje colectivo es el eje central de esta tercera edición del encuentro.

Además, la Galería Abierta de Chapultepec recibirá una extensión de esta gran muestra. Participarán veinticinco fotógrafas en las rejas del bosque para el disfrute ciudadano. Esta iniciativa forma parte del festival «Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad 2026».

Información útil para visitantes

El Museo Archivo de la Fotografía se ubica en el Centro Histórico capitalino. La dirección exacta es República de Guatemala 34, justo detrás de la Catedral. El horario de visita es de martes a domingo, de 10 a 17 horas.

La entrada al recinto es gratuita para todos los visitantes nacionales y extranjeros. Usted puede consultar la cartelera completa en el sitio oficial de la secretaría.

Las redes sociales del museo ofrecen actualizaciones constantes sobre los eventos programados. Visitar estas exposiciones es una oportunidad para apoyar el arte femenino actual.

El MAF se consolida como un referente para la memoria visual de México. No pierda la oportunidad de conocer estas potentes historias contadas a través de lentes.