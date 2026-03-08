La Coalición Anticarteles de las Américas, lo que se sabe

Américas: Son países que desde el primer día de la Administración «Trump se han puesto la camiseta y se han alineado»: Departamento de Estado

Regeneración, 8 de marzo de 2026. En redes se destaca la Coalición internacional anti Carteles, con operación Escudo de las Américas por parte de partidarios de Trump en América Latina.

Y en la que desde luego se proclama guerra militar contra el narco e incluye la migración. En su retórica, Trump criticó a México, «epicentro de la violencia de los carteles».

Al tiempo que subrayó que la presidenta, Claudia Sheinbaum, es «muy buena persona y tiene una voz hermosa», sin embargo enfatizó en que no le haya permitido a EE.UU acciones militares en México.

Trump : si ustedes (los presidentes) quieren, podemos poner un misil en la casa de cualquier narco que quieran

Pium pic.twitter.com/tUQ6dMyxkm — ElBuni (@therealbuni) March 7, 2026

Se trata de un acuerdo entre 12 gobernanes de sus respectivos países para reforzar la seguridad y contra la migración.

Esto, por medio de acciones militares en los territorios de estos países con el concurso directo de las fuerzas armadas de EE.UU. En los temas se incluye a Cuba y Venezuela.

Al tiempo que se subraya es una invitación abierta y que la reunión, es para los que se han alineado desde el primer dia.

Sería bueno saber si el presidente electo sabía exactamente a qué iba Estados Unidos, porque si partió a firmar este Escudo de las Américas, la pregunta que hay que hacer entonces es: ¿acaso están pensando en que nuestras Fuerzas Armadas van a ser supeditadas a las Fuerzas… pic.twitter.com/UjDzexp4bU — Iván Flores García (@ifloressenador) March 7, 2026

Sin embargo, en lo que concierne a México, EE.UU negó que México tenga «la puerta cerrada» en la coalición militar.

«No es ninguna puerta cerrada», dijo en primer Natalia Molano del Departamento de Estado de EE.UU.

Cabe destacar que seguidamente subrayó que se trata del reconocimientos a países alineados con Trump.

«…, es una oportunidad para reconocer a países que desde el primer día de la Administración del presidente Trump se han puesto la camiseta y se han alineado»

Y es que la funcionaria es la portavoz en español del Departamento de Estado.

E incluso se señala que la vocera aseguró que en el futuro habrá una oportunidad de expandir la alianza mostrando los resultados que se logren.

Durante la cumbre en un campo de golf de su propiedad en Florida firmó la proclama del «Escudo de los Américas».

#DonaldTrump convoca a líderes de derecha de Latinoamérica en la “Cumbre del Escudo de las Américas”



Dice que harán frente común para detener el narcotráfico



Si realmente lo quisiera, atendería el problema en su propio territorio, donde está el consumo, el punto final de venta,… pic.twitter.com/VoVmDWVULE — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) March 7, 2026

Y, cuyo objetivo es, usar «fuerza militar letal para destruir» a los cárteles.

Se trata tal y como reconocen todos los medios de una coalición militar con presidentes y presidentes electos de latinoamerica de derecha.

Y es que dijo Trump, sobre «el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir» a los cárteles:

🚨 Pete Hegseth: "Defenderemos la civilización cristiana occidental. ¡Punto! No viviremos con cárteles y pandillas. Cerraremos la frontera y pasaremos a la ofensiva con liderazgo de EE.UU." En la Cumbre Escudo de las Américas. pic.twitter.com/l0zPmQl7ne — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) March 7, 2026

«De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están», expresó.

Cabe destacar que Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de Cuba escribió que se trata de «…la pequeña Cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida».

En contrapunto Noboa festinó la coalición militar y atacó lo que llamó » la dictadura cubana», y dijo que “vive sus últimos momentos”.

URGENTE 🚨 Tremendo respaldo a la presidenta 👊🏼🇲🇽💪



Al grito de “¡Presidenta, presidenta!” y “¡No estás sola!”, militantes de Morena respaldaron las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum a favor del país, durante la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena. pic.twitter.com/b5WcT3uSW6 — TORI Noticias (@tori_noticias) March 7, 2026

De América, Canadá no estuvo invitado. Como se sabe, no fueron invitados los líderes progresistas de las dos mayores economías latinoamericanas, Brasil y México.

Tampoco Colombia, un histórico aliado de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

#Mundo | La saliente secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, llega a la Cumbre Escudo de las Américas en Doral. El presidente Trump la designó para liderar la iniciativa tras despedirla de su anterior cargo.



En el evento también están Marco Rubio,… pic.twitter.com/CqEPlEMKGF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 7, 2026

Durante su discurso, Trump criticó a México, país que definió como el «epicentro de la violencia de los carteles».

Ademas dijo que la presidenta, Claudia Sheinbaum, es «muy buena persona y tiene una voz hermosa».

Al tiempo que subrayó que no le permite a EE.UU atacar militarmente a los narcos en territorio mexicano.

Cabe detacar que en la cumbre de Trump participaron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez.

De República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras y, Nasry ‘Tito’ Asfura; Panamá.

Junto con, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien será investido el próximo miércoles.

Así firmó Trump la creación del "Escudo de las Américas", un avance militar abierto sobre nuestra región.

Como decorado de fondo estuvieron sus mascotas, incluyendo a un Milei que se mostró desesperado porque le regalen un marcador. pic.twitter.com/lwn80SwX7v — César Biondini (@BiondiniCesar) March 7, 2026

Todo en el complejo Trump National Doral, Miami; en torno a la doctrina América Primero.

Además, como se sabela Casa Blanca designó a Kristi Noem como enviada especial para coordinar acciones militares y de seguridad. E incluso con inicio previsto para el 31 de marzo.

Así, la coalición pretende sellar las fronteras y frenar tanto el tráfico de drogas como la migración ilegal.

Trump afirmó que, bajo su estrategia actual, las operaciones de intercepción marítima ya lograron reducir en un 96% el flujo de drogas por vía marítima.

Esto, conforme BBC News.

El texto consagra en suma la autorización para el uso de fuerza militar letal, la creación de mecanismos de inteligencia compartida y la coordinación de operativos conjuntos.

Adicionalmente, se ha anunciado que el resort de Doral será la sede de la Cumbre del G20 en 2026, enfocándose principalmente en temas de economía global.