Chile: Impunidad Total para Policía que Cegó a Manifestante

Juzgado chileno absuelve al oficial Claudio Crespo por cegar a Gustavo Gatica en 2019. Refuerza impunidad policial bajo la Ley Naín-Retamal

Regeneración, 14 de enero de 2026.– La justicia en Chile volvió a mirar hacia otro lado. Este martes, un juzgado absolvió al exoficial Claudio Crespo. Él fue quien disparó al rostro de Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

Aquel joven estudiante de psicología tenía solo 22 años. Hoy es diputado electo independiente. Pero vive en una oscuridad total y permanente. El ataque fue directo y brutal. Un cartucho de perdigones impactó en sus dos ojos.

Un fallo que premia la represión

El tribunal admitió que Crespo apretó el gatillo. Sin embargo, los jueces consideran que su conducta «se encuentra amparada en el derecho«. Dicen que fue un «ejercicio legítimo del derecho de defensa».

Para los magistrados, disparar a la cara fue cumplir con el «deber constitucional del orden público». O sea, la ceguera de un ciudadano es un costo aceptable para el Estado. ¡Qué cosa más terrible!

La respuesta de la dignidad

Gustavo Gatica no se rinde. Tras el fallo, sus palabras conmovieron a muchos. “No estoy satisfecho con el resultado”, declaró con firmeza. Sin embargo, rescató algo importante.

«Me tranquiliza que se acreditó que Claudio Crespo fue el autor», afirmó Gustavo. «No quería morirme sin saber quién me disparó», sentenció el ahora parlamentario. Su defensa buscará la nulidad del juicio de inmediato.

Gatica fue claro sobre el futuro del país. “Casos tan graves como la pérdida de visión no pueden quedar impunes”. Es una cuestión de supervivencia democrática básica.

Cuando me preguntan si este juicio es contra Carabineros de Chile, respondo con claridad: no lo es. Es contra Claudio Crespo, quien me disparó y al hacerlo traicionó la institución que juró proteger, incumpliendo sus protocolos. Esto no es revancha ni venganza. Es justicia pic.twitter.com/8Cec82e1qZ — Gustavo Gatica Villarroel (@GustavoGaticaV) January 7, 2026

Cifras que sangran

La tragedia de Gustavo no fue un error aislado. Fue una política de Estado sistemática. Según el Ministerio Público, hubo más de 8,000 víctimas durante las protestas.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reportó cifras escalofriantes. Hubo 460 casos de personas con lesión ocular. De ellas, 35 sufrieron la pérdida total de la visión en un ojo.

En total, el INDH registró 3,765 personas heridas en visitas a hospitales. Estos números no tienen precedentes internacionales. Ni siquiera en zonas de guerra se vio tal ensañamiento.

El fantasma de la impunidad y la derecha

¿Cómo llegamos a esta absolución indignante? La izquierda oficialista apunta a la Ley Naín-Retamal. Aprobada en 2023, esta ley supuestamente protege a la policía.

Pero en la práctica, otorga una licencia para reprimir. La diputada comunista Lorena Pizarro fue tajante. “Esto es un Chile que vuelve a vivir el horror de la impunidad”.

Pizarro advirtió sobre el contexto político actual. El ascenso de la ultraderecha con José Antonio Kast genera pánico. La ley se aplicará «sin ningún pudor» a partir de marzo.

El parlamentario Matías Ramírez también criticó a los sectores moderados. “Cuando se pacta con la derecha, es la derecha la que gana”, reclamó. El mensaje es claro: la protesta social hoy está bajo amenaza judicial.