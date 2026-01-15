La liberación de presos en Nicaragua tras presión de Estados Unidos

Al menos 24 presos políticos salieron de prisión aunque siguen bajo vigilancia, restricciones y amenaza de retorno.

Regeneración, 14 de enero 2026– La administración de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, comunicó el pasado 10 de enero que un número indeterminado de individuos, entre ellos algunos encarcelados por razones políticas, serán liberados.

🚨 Nicaragua excarcela, pero no libera.



24 presos políticos salieron de prisión, pero siguen bajo vigilancia diaria, censura y amenazas de retorno a la cárcel.

¿Puede llamarse libertad cuando depende del capricho del poder?



Llamado

La decisión se toma tras el llamado del gobierno estadounidense a Managua para que siga el modelo de Caracas, donde han liberado a varias decenas de prisioneros políticos.

El grupo incluiría al menos a siete políticos de la oposición.

La liberación de los detenidos coincide con el decimonoveno aniversario del gobierno en el poder y se da en medio de la presión por parte de Estados Unidos.

«El pueblo presidente anuncia a Nicaragua bendita y siempre libre, que con motivo de la conmemoración de nuestro 19 aniversario…

…han retornado a sus hogares y familias decenas de personas que permanecían en resguardo de las autoridades pertinentes», indicó el gobierno nicaragüense en un comunicado.

Símbolo

Según el aviso, «esta actividad es símbolo de nuestro invariable compromiso con el encuentro…

…la paz y el derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa, y tranquila».

Entre los librados están Jessica Palacios, Mauricio Alonso, Mario Rodríguez Serrano, Pedro López, María José Rojas y Óscar Velásquez.

Pastor

También fue parte del grupo el pastor evangélico nicaragüense y sobreviviente de cáncer, Rudy Palacios.

Él estaba bajo custodia desde el 17 de julio de 2025 y su liberación fue solicitada por el gobierno de Estados Unidos.

Según varios familiares de prisioneros políticos, el gobierno les informó que estas personas serían liberadas el 10 de enero.

La embajada de Estados Unidos en Managua reconoció el «importante avance» logrado por Venezuela al liberar a «un gran número de prisioneros políticos».

Más de 60 detenidas o desaparecidas

Dijo que en Nicaragua hay «más de 60 personas» que siguen «detenidas injustamente o desaparecidas».

Esto se comunicó tras la captura de Nicolás Maduro, aliado del gobierno nicaragüense, durante una misión militar estadounidense.

El 10 de enero, las autoridades estadounidenses reiteraron sus presiones:

Dictadura

«Hoy, la cruel dictadura de Murillo y Ortega ‘celebra’ 19 años de lo que debió ser un mandato democrático de cinco años».

«Los nicaragüenses eligieron a un presidente en 2006, no a una dinastía ilegítima de por vida.

Modificar la Constitución y reprimir a la disidencia no eliminarán el deseo de los nicaragüenses de vivir sin tiranía».

Publicó en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU.