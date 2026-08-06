Colombia: Gustavo Petro Anuncia Defensa Popular de Reformas

Petro finaliza su gobierno en Colombia defendiendo sus reformas sociales frente a la llegada del ultraderechista Abelardo De la Espriella

Regeneración, 5 de agosto de 2026.– El mandatario colombiano Gustavo Petro concluirá oficialmente su periodo gubernamental este viernes siete de agosto.

Durante sus últimas horas en el poder, el mandatario anunció una movilización pacífica para proteger sus reformas.

Petro advirtió: “Las conquistas del pueblo se defenderán en las calles, convocando pacíficamente a la gente para que las defienda”.

De esta manera, el líder progresista asumirá el liderazgo de la oposición frente al nuevo gobierno de ultraderecha.

En este escenario, la entrega del mando presidencial ocurrió en medio de severas tensiones institucionales entre ambas facciones.

Asimismo, el equipo entrante acusó al gobierno saliente de supuestas irregularidades administrativas sin presentar pruebas concretas.

Ante los señalamientos, Gustavo Petro respondió: “Que nos sindiquen de corrupción sin prueba alguna, es digno para mi gobierno”.

Por consiguiente, el mandatario exigió aplicar sanciones legales contra cualquier funcionario que haya cometido actos ilícitos.

Este es la evidencia contundente del fraude. En el conjunto total de mesas debería encontrarse solo 82 mesas con este comportamiento de acuerdo a la ciencia estadística, pero se encuentra en 1350 puestos de votación.



Es un imposible para la humanidad, pero no si se hace en… https://t.co/tMRtmN5KD0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 4, 2026

Confrontación política y batallas mediáticas

Por otra parte, el mandato saliente enfrentó una dura resistencia por parte de los sectores económicos tradicionales.

Igualmente, los grandes medios corporativos mantuvieron una postura crítica constante contra los proyectos de la administración progresista.

Petro afirmó que los ataques “buscan denostar una obra de gobierno que le cambió la vida a millones de colombianos pobres”.

En consecuencia, el presidente defendió su proyecto político como un avance histórico para los sectores vulnerables.

Paralelamente, el gobierno enfocado en la equidad social otorgó apoyos a comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.

Además, la administración impulsó un modelo económico sustentable desvinculado de los combustibles fósiles tradicionales.

Gustavo Petro enfatizó: “Logramos dejarle un bono pensional a más de tres millones de viejos y viejas que no tenían pensión”.

Por lo tanto, el programa pensional garantizó ingresos básicos para millones de adultos mayores vulnerables.

Gracias @petrogustavo, demasiados logros importantes, no ha habido ni habrá un presidente como tú, Petrico. pic.twitter.com/3JZyeVxQJx — Marce Portilla ♥️ (@nometiente2) August 6, 2026

Balance económico y futuro del movimiento

En el plano económico, el gobierno saliente presentó resultados positivos en la reducción de la pobreza monetaria.

De igual manera, el índice de desigualdad disminuyó tres puntos durante los cuatro años de gestión.

Adicionalmente, la inflación registró una baja considerable junto al incremento sustancial del salario mínimo nacional.

De este modo, el desempleo alcanzó su nivel más bajo registrado en las últimas dos décadas.

Finalmente, el proyecto progresista concluye su primera etapa manteniendo una amplia base de respaldo popular.

Pese a la derrota electoral por margen estrecho, el movimiento mantendrá la disputa por el poder político.

Por esta razón, Gustavo Petro continuará en la contienda ciudadana para reorganizar las fuerzas de izquierda.