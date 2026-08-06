Desafueran a Bertín Bravo Montero por Desaparición en Veracruz

El Congreso de Veracruz retiró el fuero al alcalde Bertín Bravo Montero para investigarlo por la desaparición de un empresario

Regeneración, 5 de agosto de 2026.– El Congreso del Estado de Veracruz aprobó retirar el fuero constitucional al alcalde del municipio de Úrsulo Galván.

La votación legislativa concluyó con cuarenta votos a favor y ocho posturas en contra durante la sesión extraordinaria.

Sin embargo, el presidente municipal abandonó el recinto legislativo antes de que los diputados iniciaran el dictamen final.

De forma paralela, vehículos de la fiscalía permanecían en las afueras del inmueble sin concretar alguna detención.

Por otro lado, la sesión plenaria se celebró a puerta cerrada con la presencia de las distintas bancadas.

Asimismo, los legisladores locales respaldaron los argumentos presentados formalmente por la representación social del estado.

De este modo, el pleno determinó retirar la protección legal para permitir el desarrollo de las indagatorias judiciales.

En consecuencia, el poder legislativo abrió el camino procesal para el esclarecimiento formal de los hechos presentados.

Investigaciones judiciales y acusaciones formales

En este contexto, la fiscalía continuará el proceso penal en contra del servidor público por presuntos delitos graves.

Específicamente, las autoridades indagan su presunta participación en la desaparición forzada de dos personas en la entidad.

Sobre las víctimas, el expediente incluye la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez ocurrida el catorce de mayo.

Adicionalmente, las investigaciones abarcan la ausencia de su escolta identificado formalmente como Ignacio López.

Por su parte, el edil imputado reiteró su inocencia ante los medios y rechazó los señalamientos en su contra.

Al mismo tiempo, el equipo legal del munícipe analiza promover diversos recursos jurídicos de protección constitucional.

De igual manera, la defensa evalúa la interposición de un amparo para frenar las acciones inmediatas de captura.

Mientras tanto, las instancias persecutoras mantienen abiertas las diligencias correspondientes sobre el caso en curso.

Sucesión municipal y panorama político

Por otra parte, el dictamen del Congreso local marca un cambio en la conducción operativa del ayuntamiento veracruzano.

Ante este escenario, las autoridades legislativas notificarán la resolución formal para cubrir la vacante del puesto edilicio.

De esta manera, Pedro de Jesús Rosado Guzmán asumiría la alcaldía al estar registrado como el suplente oficial.

En efecto, el suplente será llamado a rendir protesta para garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Finalmente, el caso genera gran expectativa política por el perfil del edil de la fuerza opositora.

Asimismo, la resolución del Congreso busca asegurar la impartición de justicia sin distingos ni privilegios de fuero.

De igual forma, las instituciones estatales reiteran el compromiso legal de dar seguimiento oportuno a las denuncias.