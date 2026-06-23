China prohíbe exportar a 10 empresas militares estadounidenses

La sanción de Beijing responde a la lista de empresas militares chinas de Estados Unidos, así como a la seguridad nacional china

Regeneración, 23 de junio 2026– China impuso sanciones a diez empresas de Estados Unidos que están relacionadas con el sector militar, como respuesta a una reciente acción de Estados Unidos que limita el acceso de importantes empresas tecnológicas chinas a contratos de defensa.

Restricción

El ministerio del Comercio de China comunicó que las empresas chinas no podrán enviar productos de “doble uso” a estas diez firmas.

Entre ellas se encuentran productores de drones militares y algunas que trabajan en la minería de tierras raras.

El concepto de “doble uso” se refiere a artículos que pueden ser utilizados tanto en aplicaciones militares como en no militares.

El gobierno chino afirmó que la prohibición de exportaciones tiene como objetivo proteger la seguridad nacional de China.

Medida

También señaló que esta medida responde a lo que considera la “expansión inapropiada de Estados Unidos de su ‘lista de empresas militares chinas’”.

George Chen, socio de The Asia Group en China continental, afirmó que la prohibición es una reacción adecuada a las limitaciones establecidas por Estados Unidos y que era algo esperado en el sector.

“La mayoría de las empresas con las que se restringe hacer negocios pertenecen a la industria de defensa de Estados Unidos.

O tienen conexiones estrechas con el gobierno estadunidense por contratos y otras razones”, aclaró.

Impacto simbólico

“Esas empresas no van a hacer negocios en China, por lo que el impacto será más que nada simbólico”, opinó.

Por otro lado, el ministerio de Finanzas chino anunció que las entidades gubernamentales no podrán adquirir productos de 46 empresas estadounidenses.

Esto incluye subsidiarias de Lockheed Martin, Raytheon y General Dynamics. El comunicado no proporcionó ninguna explicación para esta prohibición.

A principios del mes, el Departamento de Defensa de EE.UU. añadió a varias empresas tecnológicas, como Alibaba y Baidu, a su lista de firmas que supuestamente tienen conexiones con el ejército chino.

Lista

Baidu afirmó que la sugerencia de ser una empresa militar es “totalmente infundada”.

La inclusión en esta lista impide la obtención de contratos militares de Estados Unidos.

El ministerio de Comercio chino declaró que las sanciones impuestas por EE.UU. contravienen el acuerdo que alcanzaron Xi Jinping y Donald Trump durante la visita de este último a China en mayo.

En su anuncio, el ministerio enfatizó que queda prohibido a empresas o individuos de otros países transferir productos de doble uso desde China a las empresas estadounidenses sancionadas.

Agregó que las compañías chinas pueden solicitar permiso para exportar bienes que sean “realmente necesarios”.

Diez empresas

Las diez empresas son Aveox en Simi Valley, California; Red Cat Holdings y Teal Drones, ambas en South Salt Lake, Utah; Imsar en Springville, Utah.

Jaia Robotics en Bristol, Rhode Island; Ball Aerospace Technologies en Broomfield, Colorado; Oshkosh Defense en Oshkosh, Wisconsin.

L3Harris Maritime Services en Norfolk, Virginia; MP Materials en Las Vegas, Nevada y USA Rare Earth en Stillwater, Oklahoma.