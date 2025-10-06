Cientos de excursionistas atrapados en el Tíbet, esto se sabe

Hasta el momento se reporta un fallecido por hipotermia, 350 personas rescatadas y más de 200 aún atrapadas a más de 4 mil metros de altura
Regeneración, 6 de octubre 2025– Una fuerte tormenta de nieve en el Monte Everest, en la frontera entre China y el Tíbet, ha dejado un muerto, más de 350 excursionistas rescatados y más de 200 personas aún varadas en las montañas del Himalaya.
Fenómeno climático
El fenómeno climático sorprendió a cientos de senderistas que recorrían el valle de Karma.
Es una ruta popular en esta temporada por coincidir con la “Semana Dorada”, el feriado nacional de ocho días en China.
Según la cadena CCTV, los equipos de rescate lograron establecer comunicación con los excursionistas atrapados y les pidieron avanzar hacia un punto de encuentro acordado.
El fallecido fue identificado como un hombre que sufrió hipotermia y mal de altura en el Valle del Tigre, al noroeste de Qinghai.
Las fuertes nevadas comenzaron el viernes por la noche y se intensificaron durante el fin de semana, alcanzando alturas de más de 4 mil 900 metros sobre el nivel del mar.
Unas 350 personas han sido rescatadas y guiadas a un lugar seguro hasta el pequeño municipio de Qudang.
Las autoridades están en contacto con todos los senderistas que siguen atrapados.
Decenas de equipos de rescate y aldeanos locales trabajan contrarreloj para remover la nieve que bloquea los accesos al área y evacuar a los grupos de turistas.
Testimonios
Los testimonios de los sobrevivientes reflejan la gravedad de la situación.
“Fue el clima más extremo que he enfrentado”, relató Dong Shuchang, quien quedó atrapado durante horas.
“La nieve caía sin parar, y el frío era insoportable”.
Shuchang, fotógrafo de naturaleza, se encontraba entre los cientos de turistas que acudieron a la zona durante las vacaciones de la llamada Semana Dorada de China.
Estaba ansioso por capturar la maravilla del Himalaya desde las laderas tibetanas, cuando la tormenta de nieve golpeó apenas unas horas después de que comenzara su caminata el sábado.
«Los relámpagos y las tormentas eléctricas [del sábado] no paraban. La nevada fue tan intensa que apenas pude dormir», declaró Dong.
Su grupo había alcanzado una altitud de 4.600 metros cuando decidieron regresar.
«Nuestras camperas e impermeables no fueron suficientes para la nieve.
Dong Suchang
Estábamos todos empapados», explicó Dong, quien añadió que varias personas de su grupo de 20 mostraban síntomas de hipotermia.
El joven de 27 años había estado en el Himalaya más de diez veces, pero dijo que «nunca había experimentado un clima como este».
El escape Dong del sendero sucedió entre nieve húmeda y caída de granizo.
«Todos avanzábamos despacio. La ruta estaba muy resbaladiza. Me caía constantemente por el hielo».
Su grupo pasó la noche anterior en una habitación de hotel en Qudang, donde dependían de un generador para obtener electricidad.
Cuando salieron del hotel esta mañana, la tormenta de nieve finalmente había amainado.
«Estamos muy aliviados de recibir ayuda y apoyo», dijo.
Atrapado por la tormenta
Otra mujer contó que su esposo había quedado atrapado por la tormenta, y estaba descendiendo lentamente la montaña, pero la gruesa capa de nieve está complicando su rescate.
«Hasta para los socorristas no es fácil, necesitan despejar la nieve para abrir camino», dijo la mujer, que no quiso ser identificada.
«Espero que mi esposo alcance [el equipo de socorristas] a salvo».
Su esposo le había dicho que escasamente había podido dormir en su carpa por miedo a quedar enterrado en la nieve, añadió la mujer.
Eric Wen
Otro senderista, Eric Wen, informó a la agencia Reuters que tres personas de su grupo sufrieron de hipotermia a pesar de estar adecuadamente vestidas.
A duras penas durmieron porque nevaba tan intensamente que su grupo tenía que despejar la nieve cada 10 minutos.
«De otra manera nuestras carpas se hubieran desplomado».
En redes sociales, circulan videos que muestran tiendas de campaña completamente cubiertas de nieve y rescatistas guiando a los turistas por senderos congelados.
Autoridades
Las autoridades señalaron que este temporal es inusualmente severo para octubre, cuando normalmente los cielos del Himalaya se mantienen despejados.
Mientras tanto, en el lado nepalí del Everest, las lluvias y deslizamientos de tierra también han provocado la suspensión de excursiones;
Y la muerte de al menos 47 personas, además de 35 fallecidos reportados en una región vecina de India.