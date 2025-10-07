Fiscalía en Cuauhtémoc: 8 funcionarios con orden de aprehensión

Red de corrupción en la Fiscalía desata investigación profunda; ocho funcionarios están prófugos por liberar inmuebles asegurados ilegalmente

Regeneración, 6 de octubre 2025– Ocho funcionarios, adscritos a la Fiscalía en Cuauhtémoc de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encuentran prófugos de la justicia, luego de que se les giró orden de aprehensión por el delito de obstrucción de la justicia.

Cobros ilegales

Esto, debido a que cobraban entre dos y seis millones de pesos para liberar inmuebles que estaban asegurados por la propia fiscalía por haber incurrido en algún hecho delictivo.

De acuerdo a las investigaciones, entre los funcionarios prófugos, se encuentra la ex fiscal de Cuauhtémoc Martha Reyes Gutiérrez.

Entre otros implicados en este caso se encuentran ministerios públicos, agentes de la Policía de Investigación y funcionarios cercanos a la fiscal Martha Reyes.

También son buscados por agentes de la Policía de Investigación debido a que son señalados de haber incurrido en actividades delictivas.

Investigaciones

Las investigaciones señalan que Reyes Gutiérrez, fue destituida y puesta bajo investigación por irregularidades en su gestión.

Ahora, es considerada ya como prófuga de la justicia, toda vez que no ha podido ser localizada.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre los implicados en estos hechos delictivos destacan:

Jesús Díaz, quien fungiera como secretario particular de la fiscal en Cuauhtémoc. Gabriela Camacho, agente de Ministerio Público.

Ambos funcionarios cercanos a Reyes Gutiérrez, quienes habrían huido para evadir la justicia.

Órdenes de aprehensión

Además, los encargados de las investigaciones señalan que existen órdenes de aprehensión contra estos y otros servidores públicos de esa fiscalía.

Son por incurrir en actividades constitutivas de delito relacionadas con la extorsión y obstrucción de la justicia.

Por ello, agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la FGJCDMX ya buscan activamente…

…a ocho funcionarios de la Alcaldía Cuauhtémoc por haber incurrido en presuntos actos de corrupción.

Dos agentes del Ministerio Público adicionales también se encuentran prófugos, tras ser descubiertos en actividades ilícitas.

Ellos también cuentan ya con los mandamientos girados por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Corrupción a todo nivel

Fuentes cercanas indican que la investigación abarca corrupción “a todo nivel” en la institución.

Esto podría derivar en más detenciones en los próximos días, entre ellas, la Coordinadora General de Coordinaciones Territoriales, Elizabeth Hernández.

Debido a ello, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, ordenó una investigación a fondo sobre el caso.

Luego de que le informaron de que, en la Alcaldía Cuauhtémoc, tanto la fiscal Martha Reyes, como otros funcionarios bajo su cargo;

Presuntamente cobraban entre dos y seis millones de pesos para ordenar la liberación de predios e inmuebles.

Predios asegurados por autoridades de la fiscalía capitalina por estar relacionados con hechos delictivos de alto impacto.