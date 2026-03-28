Cierres Viales y Operativos en el Estadio Azteca Este Sábado

Gobierno de la CDMX implementará restricciones vehiculares y operativos de seguridad en el Estadio Azteca por el partido México vs Portugal

Regeneración, 27 de marzo de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México anunció cierres operativos en el perímetro del Estadio Azteca para este sábado. Las restricciones viales comenzarán formalmente a partir de las 13:00 horas en las zonas aledañas al Coloso de Santa Úrsula.

Esta medida busca garantizar la seguridad de los asistentes a la reinauguración del inmueble durante el encuentro deportivo. La administración de Clara Brugada Molina informó que del viernes 27 al domingo 29 de marzo pondrá en marcha acciones de seguridad.

El perímetro de restricción vehicular abarcará avenidas principales como Santa Úrsula, Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan y Avenida del Imán. Se establecerá un dispositivo especial de vialidad para que las inmediaciones del estadio funcionen como una zona libre de vehículos.

El acceso para los residentes locales será permitido únicamente mediante la presentación de una acreditación oficial de domicilio vigente. El gobierno capitalino confirmó que las calles se cerrarán ese día a partir de las 13:00 horas para evitar congestionamientos.

Despliegue de seguridad masivo

Para este evento de talla internacional se desplegará una fuerza operativa de más de 8 mil elementos de seguridad. Participarán integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación estrecha con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

El operativo contempla el uso de 472 vehículos oficiales, 247 motocicletas y un helicóptero para realizar vigilancia aérea permanente. El objetivo es salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas que acudan a presenciar el partido de fútbol.

La estrategia incluye el operativo denominado Última Milla para dar fluidez a la circulación y proteger a los peatones. También se contará con ambulancias y grúas distribuidas en puntos estratégicos para atender cualquier emergencia o falta administrativa presentada.

El personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará los cortes necesarios para mantener el orden en la vía. Las autoridades reiteraron que se desplegará una fuerza operativa de 8 mil 814 elementos de la policía capitalina este sábado.

Alternativas de movilidad y transporte

La afición podrá llegar al recinto deportivo utilizando el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús y el Tren Ligero. El uso de la Red de Transporte de Pasajeros y Servicios de Transporte Eléctrico será gratuito para los asistentes.

Estas rutas de transporte público contarán con un horario extendido para facilitar el regreso de los espectadores tras el juego. El gobierno capitalino dispondrá además de siete rutas peatonales para llegar al estadio de forma segura y eficiente este día.

Se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas como Avenida Insurgentes, División del Norte, Eje 3 Cafetales y Avenida Universidad. El estacionamiento del estadio estará limitado únicamente a palcohabientes, invitados especiales y personal del staff de la Federación Mexicana.

Los peatones con boleto o identificación de residencia tendrán accesos exclusivos debidamente señalizados en los perímetros de seguridad establecidos. La intención es que la zona del Estadio sea una zona libre de vehículos durante el desarrollo del evento.

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades capitalinas sugieren a los ciudadanos consultar las cuentas oficiales de orientación vial para conocer las actualizaciones en tiempo real. El Centro de Orientación Vial proporcionará información detallada sobre los cortes a la circulación a través de sus redes sociales.

Se invita a la población a planear sus traslados con anticipación para evitar retrasos en las zonas de restricción. El operativo conjunto busca prevenir la comisión de delitos en sus diversas modalidades y garantizar la convivencia pacífica ciudadana.

Los puntos de acceso peatonal incluyen zonas como San Guillermo, Parque Cantera, Circuito Azteca y el centro comercial Paseo Acoxpa. El ingreso vehicular estará estrictamente controlado por las fuerzas de tarea conjunta para evitar el estacionamiento en lugares prohibidos.

Se exhorta a los aficionados a seguir las indicaciones del personal de tránsito para mantener la movilidad en el sur. El Gobierno de la Ciudad de México busca que la reinauguración del Estadio Ciudad de México sea una celebración ejemplar.