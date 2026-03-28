Marina de México localiza a los 2 veleros con ayuda a Cuba

Buque de la Marina de México de inmediato arrumbó hacia los veleros a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana. ¡Todos bien y en contacto!

Regeneración, 28 de marzo de 2026.– Entre la noche del viernes 27 de marzo y la mañana de hoy 28 se alertó sobre el paradero de dos veleros del Convoy Contigo América al perderse la comunicación y no llegar a su destino en La Habana.

Las autoridades mexicanas que daban seguimiento a dichos veleros alertaron la situación y se activó un plan de búsqueda y rescate.

Mismo, a cargo de la Marina Armada de México.

Rumbo

Estas embarcaciones zarparon desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, hace una semana, el sábado 21 de marzo.

CNN consigna que su llegada se esperaba “entre la noche del viernes 27 de marzo y el mediodía del sábado 28 de marzo”, según el Convoy Nuestra América.

Como se sabe de los nueve tripulantes (4 en el velero “FRIENDSHIP” y 5 en el velero “Tigermoth”), hay dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años.

Y es que tras la alerta, a las 7 horas 8 minutos hora meridiano de hoy sábado la Marina informó su localización en redes sociales.

Apoyo

«La Secretaría de Marina informa que una aeronave de la Armada de México localizó a las embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe».

Seguidamente dice, localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.

«Un buque de esta Institución ya se dirige a la zona para brindar apoyo. Se mantiene comunicación vía radio».

#ÚltimaHora ⚓️



La Secretaría de Marina informa que una aeronave de la Armada de México localizó a las embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe.



Fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.



Un buque de esta Institución ya se… pic.twitter.com/Vg8UeRTN4R — SEMAR México (@SEMAR_mx) March 28, 2026

Desde luego se vivieron horas de angustia, en las que autoridades mantuvieron contacto constante con los organizadores del convoy y los familiares de los marineros.

Capacidad técnica y seguridad

Los organizadores del convoy manifestaron que no existen razones de peso para mantener una preocupación excesiva. Las personas que operan estas naves son marineros experimentados con amplio conocimiento en navegación civil.

Los barcos cuentan con tecnología de localización y un botón de emergencia que no se ha activado. Al no poseer motor, el avance depende exclusivamente de las corrientes marinas y la potencia del viento.

Fuentes internas detallan que la ruta planificada puede extenderse significativamente por las condiciones climáticas actuales. El trayecto hacia La Habana podría alcanzar las 600 millas náuticas si siguen las corrientes marítimas.

Un portavoz enfatizó que ambas embarcaciones están equipadas con los sistemas de seguridad y señalización adecuados. Confían plenamente en que los navíos llegarán a puerto seguro durante este fin de semana próximo.

Versiones

Sin embargo en estas horas de búsqueda conjunta entre las autoridades de Cuba y México sectores opositores de derecha de México y demás, han aprovechado el incidente para lanzar campañas de desprestigio contra los movimientos de solidaridad.

Desde luego, sin éxito alguno.