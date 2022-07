Ciro Gómez Leyva se deslinda de nuevo de Alito; “no voy a escupirle a alguien que está en el piso”

Tras varias días de ser exhibido, el llamado sr. rating, Ciro Gómez Leyva dijo que Alito Moreno no es su “brother” como muchos han querido poner en tela de juicio.

RegeneraciónMx, 21 de julio de 2022. Tras varios días de que escaló el escándalo de los audios de Alito Moreno y se involucró a los llamados periodistas de la vieja guardia, uno de los involucrados, Ciro Gómez Leyva se lavó las manos de estos.

En su programa de radio, el llamado ahora Ciro “Brother” Leyva dijo que nunca ha estado con Alejandro “Alito” Moreno y que él no se prestará al linchamiento que muchos hacen sobre él.

“Por una sola razón no he dicho nada, porque desde siempre como persona nunca he sido de los que patea a alguien, escupe a alguien a quien están pateando y tirado en el suelo como lo está haciendo la 4T con el presidente del PRI”, señaló.