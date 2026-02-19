Brugada Apoya Jornada de 40 horas

Jefa de Gobierno de CDMX respalda jornada laboral de 40 horas. Beneficios en productividad, y el panorama económico actual

Regeneración, 18 de febrero de 2026.– La jefa de Gobierno, Clara Brugada, celebró la aprobación de la jornada laboral de 40 horas. El Senado de la República ratificó recientemente esta reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Brugada calificó este cambio como un hecho histórico para los trabajadores mexicanos. La mandataria afirmó que la medida transforma profundamente las condiciones de empleo en el país.

Sus declaraciones ocurrieron durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Económico, Social y Ambiental. En este foro, la funcionaria reconoció el respaldo de los senadores a la propuesta.

Brugada destacó que la Ciudad de México vive un momento de gran reconocimiento internacional. La capital destaca actualmente por su alta competitividad económica y estabilidad financiera.

¡No te dejes engañar! Con la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas, las horas extra no se abaratan, seguirán siendo voluntarias y por primera vez se establece un tope máximo. pic.twitter.com/3pOJvHAERZ — STPS México (@STPS_mx) February 18, 2026

Impacto en la productividad y derechos

La jefa de Gobierno sostiene que la reducción horaria es una demanda histórica de la sociedad. Esta iniciativa busca mejorar la relación entre la vida personal y el ámbito profesional.

Brugada mencionó que otros países ya demostraron el éxito de estas jornadas reducidas. Menos horas de trabajo suelen traducirse en una mejora sustancial de la productividad.

La funcionaria resaltó que la medida combate problemas como el ausentismo y la rotación. También favorece la salud física y mental de miles de empleados capitalinos.

Según Brugada, el bienestar de la fuerza laboral fortalece el compromiso con las empresas. La justicia social debe acompañar siempre al crecimiento económico de la entidad.

¡Que no te engañen! Aquí la información real sobre la reforma para la reducción de la jornada laboral a 40 horas. El tiempo extra no es obligatorio. Es tu derecho y es voluntario. pic.twitter.com/eIRuduRFr0 — STPS México (@STPS_mx) February 15, 2026

Desafíos económicos y visión a futuro

Actualmente, más de un millón de capitalinos trabajan jornadas de 48 horas semanales. Muchos empleados en sectores de comercio y manufactura exceden incluso ese límite legal.

Brugada enfatizó que mejorar el empleo no debe frenar el desarrollo. La Ciudad de México aporta casi el 15% del Producto Interno Bruto nacional.

Falso que con la reforma para la reducción de la jornada laboral a 40 horas las y los trabajadores van a ganar menos y van a trabajar más. pic.twitter.com/o8ZHb73ten — STPS México (@STPS_mx) February 17, 2026

Secretaría del Trabajo y Previsión Social explica las garantías de los tranbajadores

El Gobierno Federal propone un plan de implementación gradual y colaborativo. El objetivo es proteger tanto los derechos laborales como la viabilidad de los negocios.

Brugada concluyó que reducir la jornada es la reforma más transformadora de nuestra era. La mandataria apostará por combinar la alta productividad con el respeto a los derechos. La capital seguirá siendo el motor económico y social de todo México.