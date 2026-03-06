Consejo de Cooperación del Golfo no será plataforma contra Irán

Unión Europea celebra que golfeños no sean usados atacar Irán. Reinos, sultanatos y emiratos peninsulares bajo altas presiones

Regeneración, 5 de marzo de 2025. En medio de la guerra, los países del Consejo de Cooperación del Golfo se posicionaron junto con una representación de la Unión Europea, en el contexto de la guerra EE.UU-Israel contra Irán.

Así , los ministros de Exteriores de la Unión Europea han celebrado que los golfeños se hayan comprometido a que sus territorios no sirvan de plataforma para lanzar ataques contra Irán.

Donde condenan los “injustificables ataques” de Irán contra los países del Golfo, esto es Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, esta guerra ha significado la reevalución de compromisos con EE.UU y un realineamiento interno al respecto. Sobre todo resalta el tema de contratos.

Condena

Las representaciones europeas y arábigas condenaron “enérgicamente” los ataques iraníes contra los países del golfo Pérsico, advirtiendo de que suponen una amenaza para la seguridad regional y global.

Piden a Therán cese inmediatamente sus ataques por daños en infraestructuras civiles incluidas instalaciones petroleras y áreas residenciales.

Sin embargo, se reconoce el derecho de autodefensa, juntos o separados ante ataques de Irán.

Pero, por otra parte, se indica que en el contexto de la actual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) estarían reconsiderando sus vínculos económicos y de seguridad con Washington debido al alto costo de la inestabilidad regional.

Evalúame guerra sin piedad

Por una parte, las tensiones por represalias: Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait y Qatar han sido blanco de ataques directos por parte de Irán.

En tanto que en las inversiones la region ya no es «refugio seguro» y se valora «prima de riesgo geopolítico» por parte de inversones.

Situación que presiona a reconsiderar sus masivos compromisos de inversión en EE. UU. para proteger su propia liquidez y seguridad interna.

La necesidad de priorizar el gasto en defensa nacional frente a los compromisos de inversión extranjeros, como los acuerdos de $600 mil millones firmados previamente con la administración Trump, ha generado discusiones sobre la cancelación de futuros contratos.

Suspende

Además, la suspensión de operaciones energéticas, por parte de QatarEnergy ha detenido la producción de GNL tras ataques iraníes a sus instalaciones, afectando el 20% del suministro mundial.

Arabia Saudita ha suspendido operaciones en Ras Tanura y está desviando cargamentos de crudo.

El cierre del Estrecho de Ormuz y la retirada de coberturas por riesgo de guerra por parte de las aseguradoras han paralizado el comercio de energía.

Nobleza

Cabe detallar que la composición política del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), es de monarquías con distintos títulos nobiliarios.

Reinos: Arabia Saudita y Baréin. Sultanato: Omán. Emiratos: Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

Esta distinción es clave porque: Soberanía absoluta: Al ser monarquías, la decisión de retirar inversiones o cancelar contratos con EE. UU. se toma de forma vertical y rápida, sin pasar por largos procesos parlamentarios.

Además, solidaridad dinástica: A pesar de sus diferencias históricas, la amenaza de Irán a la estabilidad de sus casas reales los ha obligado a actuar como un bloque sólido de «monarquías de la Península».

E incluso, estos reyes, sultanes y emires tienen el control directo sobre los Fondos Soberanos de Inversión (como el PIF saudi o el QIA qatarí).

Y que se afirma son las herramientas que están usando ahora mismo como palanca de presión económica contra Washington.

Crisis

Reunión de Emergencia en Riad: Se informa de consultas urgentes entre los ministros de finanzas del bloque para coordinar la congelación de fondos destinados a proyectos de defensa con empresas estadounidenses.

El argumento es la «fuerza mayor» debido a que la guerra ha vuelto estos contratos imposibles de ejecutar.

Protección de la OPEP+: A pesar de la presión de Washington para aumentar la producción y bajar los precios tras el cierre de Ormuz, el Consejo G se mantiene alineado con la postura de no intervenir, priorizando sus ingresos fiscales para cubrir los daños por la guerra.

Desde luego, efecto en Qatar: Tras el ataque a sus plantas de gas, Qatar ha pasado de ser un mediador a una víctima directa, lo que ha empujado una postura más defensiva y menos colaborativa con la estrategia militar de EE. UU. en la región.

Vuela

🚨🇮🇷🇮🇱 | Nueva actividad militar sobre Israel.

Reportan nuevos lanzamientos de misiles iraníes mientras continúan las alertas y las intercepciones en el cielo israelí. Información en desarrollo. 🚀#Iran #BreakingNews #Guerra pic.twitter.com/kqYixy5Viw — Alerta Mundial 24/7 🌏 (@TheMiikeLegend) March 6, 2026

Las bolsas de la región, como el Tadawul (Arabia Saudita) y el DFM (Dubái), muestran una volatilidad extrema.

Además los inversores locales están moviendo capitales hacia activos de refugio como el oro, que ha superado los $5,300 la onza.

E incluso se reportan caídas en Wall Street: La noticia de que los fondos soberanos del Golfo podrían liquidar posiciones en empresas tecnológicas y energéticas de EE. UU. ha provocado cierres en rojo en el S&P 500 y el Nasdaq en las últimas jornadas.

Mientras las bolsas generales caen, las acciones de empresas de energía fuera de la zona de conflicto han repuntado debido al alza del 14% en el crudo Brent, impulsado por el bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

Crisis de suministros: La paralización de la producción de GNL en QatarEnergy y el desvío de crudo saudi han encarecido el gas y el petróleo a niveles históricos, afectando la inflación en Europa y Asia.

Analistas advierten que una retirada masiva de capitales del Golfo de los mercados estadounidenses podría desestabilizar el dólar y obligar a una reconfiguración total del sistema financiero internacional tal como lo conocemos.

Resumiendo

Mercados del Petróleo: Escalada Crítica. El precio del crudo está reflejando la parálisis logística en el Estrecho de Ormuz, donde se estima que 200 buques permanecen bloqueados.

Precio del Brent: El barril de crudo Brent ha superado los $85 USD hoy, impulsado por los ataques a infraestructuras petroleras y la incertidumbre sobre la duración del conflicto.

WTI (EE. UU.): Ha registrado un aumento del 7%, situándose por encima de los $75 USD, lo que ya está impactando los precios de la gasolina a nivel global.

Riesgo de Suministro: Dado que el 20% del petróleo mundial transita por el Estrecho de Ormuz, analistas advierten que si el bloqueo persiste, el precio podría alcanzar los $100 USD en las próximas semanas.

Rutas de Evacuación y Seguridad

🚨 ¡INCREÍBLE! Los videos de hoy 28 de feb parecen cine, pero es real. Interceptaciones hipersónicas y fuego en el Golfo. ¡Imágenes nunca antes vistas! 😱#Guerra2026 #Drones #IMPACTANTE pic.twitter.com/hYGgNai3lr — PolitiCrack, (@AnalistaClara) February 28, 2026

La situación para los extranjeros es de caos logístico debido al cierre masivo de espacios aéreos en Irán, Israel, Irak, Jordania, Qatar, Kuwait y los EAU.

Ante el cierre de aeropuertos, cancillerías como la de México y otros países occidentales están priorizando la salida por vía terrestre hacia zonas más estables.

Miles de ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros, además, se indica en redes están contratando empresas de seguridad privada para gestionar su salida de las zonas de mayor riesgo.