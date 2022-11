¿Crisis en Televisa? Se va Denise Maerker de noticiero estelar

La comunicadora Denise Maerker no estará más al frente del noticiero principal de Televisa a partir de 2023.

RegeneraciónMx, 15 de noviembre de 2022. Los cambios de Televisa no paran, a pesar de cambiar su imagen a los noticieros con la plataforma N+ ahora se vienen cambios en la presentación de noticias y el primer cambio de cara al 2023 es la salida de Denise Maerker como la titular del noticiero principal.

A través de un comunicado, Televisa anunció que a partir del 9 de enero de 2023 Denise Maerker dejará de estar al frente del noticiero estelar y llegará Enrique Acevedo en su lugar.

“Luego de seis exitosos años al frente de En Punto, y habiendo sido la primera mujer en conducir el noticiero más importante de México, a partir del 9 de enero de 2023. Denise Maerker asumirá la responsabilidad de la Producción Ejecutiva de este espacio informativo, desde el cual se han cubierto los sucesos noticiosos de mayor relevancia de los últimos años. Por su experiencia, talento y visión periodística, Denise es la persona idónea para llevar a cabo el diseño de la agenda periodística de este noticiero”, señala el comunicado.

Televisa dice que adicionalmente, Denise producirá documentales para N+ Docs, continuará como analista en Tercer Grado y se integrará a la unidad de periodismo de investigación N+ Focus.

El director ejecutivo de N+, Daniel Badía, dijo que la periodista mexicana deja un gran legado (¿?)y aseguró que 2022 ha sido el año de mayor audiencia del último lustro para su noticiero estelar.

“La idea detrás de este y otros cambios es innovar y fortalecer nuestras capacidades de producción y periodismo”, comentó Badía a través del comunicado.

No cabe duda que no solo la crisis de Televisa está en la área de deportes, también en la de noticias que desde hace mucho no tienen algún referente y credibilidad.