Irán: Primer Mensaje del Nuevo Líder Supremo, lo que se sabe

Mojtaba Jamenei debuta con amenazas de cerrar el Estrecho de Ormuz y promesas de venganza contra EE. UU. e Israel

Regeneración, 13 de marzo de 2026.– Mojtaba Jamenei emitió su primer mensaje oficial como Líder Supremo. El comunicado fue difundido por Telegram y la televisión estatal. Busca dar continuidad política y militar tras morir su padre. El nuevo jerarca intenta consolidar su poder en plena guerra.

El líder afirmó que «el Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado». Esta vía es vital porque transporta el 20% del petróleo mundial. El tráfico marítimo está detenido por los recientes ataques iraníes. Esta medida responde a la ofensiva de Washington y Tel Aviv.

Jamenei defendió los ataques actuales contra objetivos en la región. Aseguró que «Irán cree en la amistad con sus vecinos» siempre. Precisó que solo apunta contra las bases militares de Estados Unidos. Prometió mantener estas acciones mientras persista la agresión externa.

El mandatario elogió la labor del llamado Frente de Resistencia aliado. Destacó la participación de los hutíes, Hezbollah y grupos iraquíes. Considera a estos guerreros parte inseparable de la revolución iraní. Afirmó que sus golpes evitaron la desintegración de la nación.

Promesas de venganza y respuesta bélica

El líder subrayó su determinación de cobrar las agresiones sufridas. Sentenció que «no renunciaremos a vengar la sangre de los mártires». Hizo referencia a las niñas muertas en un colegio del sur. Ese ataque dejó un saldo trágico de 168 personas fallecidas.

Jamenei advirtió sobre la posible apertura de nuevos frentes bélicos. Dijo que actuarán donde el enemigo tenga poca experiencia previa. Esta estrategia busca explotar las vulnerabilidades de sus adversarios actuales. La decisión dependerá exclusivamente del interés nacional de Irán.

Donald Trump respondió rápidamente a través de sus redes sociales. El presidente estadounidense llamó «canallas desquiciados» a los líderes iraníes. Afirmó estar destruyendo totalmente al régimen de forma económica y militar. Aseguró que la Armada iraní ya desapareció por sus ataques.

Trump cuestionó públicamente el estado físico del nuevo líder supremo. Dijo que Mojtaba Jamenei está vivo «de algún modo» pero perjudicado. Dudó de su capacidad para gobernar tras los recientes bombardeos. Washington presume haber diezmado gran parte de la fuerza aérea.

Israel eleva la tensión diplomática

Benjamín Netanyahu ofreció su primera rueda de prensa en la guerra. El primer ministro israelí lanzó una advertencia personal muy severa. Dijo que «no emitiría pólizas de seguro de vida» para ellos. Se refirió directamente a la cúpula de mando en Teherán.

Netanyahu celebró la eliminación del anterior líder, Alí Jamenei. Llamó al fallecido mandatario el «viejo tirano de Irán» ayer. Sostuvo que el nuevo sucesor no puede mostrar su rostro. Afirmó que estos son días históricos para la seguridad regional.

Irán intentó desmentir los rumores sobre la salud de Mojtaba. El portavoz Esmaeil Baqaei dijo que está fuera de peligro. Reconoció que el líder resultó herido durante el primer ataque. Sin embargo, aseguró que su condición física es estable actualmente.

El embajador en Túnez confirmó que las heridas no son graves. Se espera que Jamenei asista a la oración del Eid próximamente. Sería su primera aparición pública frente a miles de fieles. Esto buscaría proyectar una imagen de control y fortaleza.

Impacto en la seguridad energética global

El cierre de Ormuz genera temor en los mercados de energía. Jamenei reiteró que no permitirá el tránsito de ningún buque. La medida es una represalia directa contra la agresión extranjera. El comercio entre el Golfo y el Índico está colapsado.

Expertos advierten sobre las consecuencias de un conflicto de larga duración. La parálisis del estrecho afecta el suministro global de crudo. Irán mantiene su postura firme de bloqueo total y absoluto. La economía mundial observa con cautela la evolución del paso.

Las fuerzas iraníes buscan una defensa efectiva y disuasoria hoy. Jamenei asegura que esta postura refleja las demandas del pueblo. Considera que los ataques han bloqueado el camino del enemigo. Buscan evitar que potencias extranjeras logren una dominación regional total.

El conflicto llega a su día 14 con una escalada máxima. Los misiles y explosiones sacudieron Oriente Medio desde la madrugada. No se vislumbra una salida diplomática en el corto plazo. Ambos bandos prometen continuar la lucha hasta el final.