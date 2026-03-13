Clara Brugada Presenta Agenda de Derechos para el Mundial

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, lanza 119 acciones para garantizar derechos humanos y transparencia durante el Mundial

Regeneración, 13 de marzo de 2026.– La Jefa de Gobierno presentó la Agenda de Derechos Humanos rumbo al Mundial. Esta iniciativa contempla 119 acciones interinstitucionales para garantizar una fiesta segura. Brugada busca que los derechos sean el verdadero marcador de la justa deportiva. El plan se organiza en seis ejes estratégicos para cubrir todas las necesidades.

«Apostamos por convertir a este evento internacional en una agenda de derechos en acción», afirmó. La mandataria destacó la importancia de la participación ciudadana en este proceso histórico. Buscan evitar que el torneo sea visto solo como un gasto económico masivo. El enfoque principal será la inclusión y la justicia social para los habitantes.

Brugada Molina resaltó que la ciudad debe ser un ejemplo de hospitalidad global. Los servicios públicos estarán alineados con estándares internacionales de protección humana. Se implementarán protocolos de atención inmediata ante cualquier posible riesgo detectado. Esta agenda marca el inicio de una nueva etapa institucional para la capital.

Transparencia y protección a las infancias

El eje VAR Ciudadano garantizará el acceso a la información pública clara. Se creará un portal de transparencia sobre el gasto e inversión del Mundial. La estrategia incluye el «Silbatazo Ciudadano» para reportar irregularidades de servidores públicos. Es vital que el uso de recursos sea simple y accesible para todos.

El Gobierno capitalino firmó un convenio de colaboración con la Unicef recientemente. El acuerdo busca salvaguardar el interés superior de la infancia durante el evento. Unicef actuará como una institución evaluadora de las políticas públicas implementadas hoy. Quieren evitar la explotación y garantizar entornos seguros para los niños visitantes.

Luis Fernando Carrera Castillo, de Unicef, celebró la reforma en favor de infantes. Considera que asegurar el cuidado y la educación es un gran avance constitucional. La Ciudad de México se posiciona como una referencia en protección infantil internacional. Esta alianza fortalece la vigilancia de los derechos fundamentales de los menores.

Movilidad y seguridad en territorio mundialista

El eje Pase Seguro rehabilitará los espacios deportivos y la infraestructura urbana. Buscan que la movilidad sea un derecho y no un privilegio de pocos. El Plan de Última Milla facilitará el acceso al Estadio Ciudad de México próximamente. Esta estrategia será probada el 28 de marzo en el partido inaugural.

En materia de seguridad, se activará la estrategia Alineación por el Cuidado masiva. Contempla la prevención y atención inmediata de casos de violencia familiar urbana. Se usarán herramientas como el C5 y patrullajes disuasivos en las colonias. El cuidado se reconoce como una responsabilidad pública fundamental para el gobierno.

Nashieli Ramírez Hernández destacó que se busca una cancha pareja de libertades. La estrategia articula políticas públicas con un enfoque de derechos muy profundo. Promueven la interculturalidad y el respeto total a la diversidad sexual actual. La convivencia social será el motor principal de esta transformación urbana.

Identidad, cultura y sostenibilidad ambiental

La campaña «La Ciudad de Raíces También Juega» combatirá la discriminación racial. Se visibilizará a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la capital. El Mundialito Prehispánico ofrecerá una experiencia cultural inmersiva y tecnológica única. La cultura de barrio será protagonista durante toda la celebración deportiva.

El eje Cancha Verde impulsará un modelo de economía circular y reciclaje. No se trata solo de limpiar, sino de evitar la generación de residuos. Los materiales desechados serán vistos como recursos útiles para la ciudad misma. La meta es lograr un torneo sostenible que respete el medio ambiente.

Ana María Lomelí presentó la nueva imagen institucional del gobierno para el Mundial. Explicó que el magenta, morado y verde celebran una ciudad plural y orgullosa. El símbolo incluye un aro de juego de pelota, a Quetzalcóatl y al ajolote. Estos elementos representan la sabiduría, la resistencia y la rica historia mexicana.

Innovación administrativa y deporte social

La Jefa de Gobierno anunció la creación de la nueva Secretaría del Deporte. El Instituto del Deporte se transformará para fortalecer el tejido social capitalino. Javier Hidalgo fue designado para encabezar esta nueva dependencia gubernamental pronto. Este cambio administrativo busca profesionalizar la promoción deportiva en todas las alcaldías.

Hidalgo agradeció la confianza y prometió dedicación total al frente del organismo. Su objetivo será llevar el deporte a cada rincón de la capital mexicana. Se impulsarán actividades comunitarias para fortalecer el orgullo colectivo de los barrios. La meta es que el deporte sea un derecho permanente para todos.

La Ciudad de México se declara lista para recibir al mundo con identidad. Cada color de la nueva imagen institucional vibra con la pasión del fútbol. La tradición y el futuro comparten ahora la misma cancha en la ciudad. Este plan integral busca que el legado del Mundial sea de derechos.