Se presenta Nancy Zamher, en el último sábado del Eurojazz 2026

La cantautora mexicana Zamher celebra 13 años componiendo con una banda renovada y regresando al blues, género que la vió nacer

Regeneración, 13 de marzo 2026– El Festival Eurojazz 2026 es uno de los acontecimientos culturales más anticipados en la Ciudad de México. El Centro Nacional de las Artes ha sido testigo de un programa internacional que finaliza esta semana, con la oportunidad de disfrutar de presentaciones al aire libre.

¡Habemus 29 Festival Eurojazz! 🌞🎺 2 escenarios, 3 fines de semana y más de 20 agrupaciones serán parte de esta gran fiesta sonora. Y porque ustedes lo pidieron, este año volverá a suceder en la víspera de primavera.



Del 1 al 15MAR. Entrada libre: https://t.co/jZoxp0chjV pic.twitter.com/c02FJ2GkyQ — Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) February 11, 2026

EuroJazz

El Eurojazz tuvo su primera edición en 1998 y ha logrado convertirse en una celebración indispensable, conocida por reunir a artistas tanto nacionales como del extranjero.

Los conciertos se llevan a cabo en los espacios verdes del Centro Nacional de las Artes (CENART), ubicado en Av. Río Churubusco 79, Country Club, Coyoacán.

El Festival comenzó el día 1 y este fin de semana, el 14 y 15 de marzo, se realizarán los últimos cuatro conciertos programados a las 13:00 y 17:00 horas.

Nancy Zamher

El sábado 14 de marzo, la cantante mexicana Nancy Zamher se presentará en el Escenario Contratiempo en el Centro Nacional de las Artes (CENART).

Zamher celebra 13 años creando música original, regresando al blues, el estilo que inspiró sus primeros temas.

En este recital, la cantautora de la Ciudad de México revisita algunas de las canciones que la han acompañado durante su carrera, ahora con nuevos arreglos.

Además, presenta nuevos temas que marcan una etapa renovada en su trayectoria musical.

Experiencia íntima

Nos ofrece una experiencia íntima que conecta la raíz, la memoria y el presente, apoyada por una nueva banda que dialoga con la tradición y le da un nuevo enfoque personal.

Nancy Zamher – voz y guitarra eléctrica

– voz y guitarra eléctrica Rima Yamir – guitarra eléctrica

– guitarra eléctrica Aislinn Rodríguez – bajo

– bajo Edgar Jiménez – batería

– batería Daniel de los Santos – teclado

– teclado Coros (invitadas): Nadia Yuleth, Rox Soul, Jess Puente, Ada Castro.

Recomendaciones

El sol de marzo puede ser intenso, así que nuestra recomendación es llegar con anticipación al lugar, ya que el evento suele atraer a muchas personas.

No olvides llevar una manta o tapete para sentarte en el césped.

Usa bloqueador solar y una gorra o sombrero, y por último, recuerda mantenerte hidratado.

Súmate a relajarte en los terrenos del CENART, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de artistas de Francia, Italia, Suecia, Hungría o Polonia.

El ambiente es completamente familiar, así que puedes llevar a tu mamá, a los pequeños o a tus abuelos.