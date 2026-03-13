Soberanía no está a negociación: Sheinbaum

Sheinbaum responde a Trump reiterando trabajar en materia de seguridad ¡Que viva la soberanía y la independencia de México!

Regeneración, 13 de marzo de 2026. La presidenta Sheinbaum se posicionó en torno a los dichos de Trump en redes sociales indicando que se trabaja en conjunto, el entendimiento, pero que la soberanía de México no está a negociación.

Esto, desde Colima donde resaltó que la Pensión Mujeres Bienestar es un acto de justicia para las mujeres mexicanas

En Colima hay más de 20 mil mujeres que reciben este apoyo y representa una inversión de más de 64 millones de pesos.

Sheinbaum

Pensión Mujeres Bienestar. Tecomán, Colima https://t.co/shy7auK7W1 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 13, 2026

“Hace unos minutos, el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado…

«…, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto…

«… podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: soberanía y esa no está a negociación.

«¡Que viva la soberanía y la independencia de México!”.

Lo anterior proclamó durante la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar a mujeres de Colima.

Lucha

“Bueno, no debería haber rechazado mi ayuda”, así responde #Trump sobre la publicación que compartió de Sheinbaum rechazando intervención militar de Estados Unidos con el pretexto del narco. pic.twitter.com/onOmfLVSD6 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) March 13, 2026

Recordó que además de la soberanía, los gobiernos de la Cuarta Transformación luchan por independencia, por libertad, por democracia y por justicia social.

Esto, que se ve reflejado en la entrega de Programas para el Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar.

“¿Qué son los Programas de Bienestar? ¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar?: Justicia. Porque no solo es justicia la de los Tribunales, es también justicia para las mujeres mexicanas”, agregó.

Explicó que este es uno de los tres programas nuevos que iniciaron con su administración.

Al que se suman la Beca Rita Cetina para alumnas y alumnos de secundaria, que este año se ampliará a niñas y niños de primarias públicas, y Salud Casa por Casa.

Informó que recientemente presentó un Plan B de Reforma Electoral que busca que las y los legisladores locales vivan en la justa medianía.

Reiteró que propone reducir el número de regidores en los ayuntamientos para invertir esos recursos en los mismos municipios, como parte de uno de los principios de la Cuarta Transformación:

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre las publicaciones de Trump en Truth Social, acerca del ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos para combatir a cárteles en México. Desde Colima, dijo que sí hay colaboración, pero que la "soberanía" no está a negociación. pic.twitter.com/1ez1tyu15k — NMás (@nmas) March 13, 2026

«No puede haber gobierno rico con pueblo pobre».

Apoyos

Anunció que en Colima se construirán tres bachilleratos tecnológicos y siete bachilleratos Margarita Maza para que haya más preparatorias cerca de la casa.

Además de un nuevo Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Manzanillo, el cual abone a la construcción del mejor sistema de salud para el pueblo de México.

Se destacó que en Colima, muchas mujeres trabajan en el campo, en el corte, en el comercio o en sus casas y este apoyo económico representa un acto de justicia social para las jornaleras de la entidad.

Así como acciones como la Pensión Mujeres Bienestar, la Cartilla de los Derechos de la Mujer y la construcción de Centros LIBRE.

Indira Vizcaíno, Gobernadora, destacó que en su estado hay más de 20 mil derechohabientes de este programa.

Lo que representa una inversión de más de 64 millones de pesos en la entidad y cuyo objetivo es mejorar el nivel de autonomía económica de las usuarias.