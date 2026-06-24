Cuatro activistas de la flotilla Sumud son liberados en Libia

El grupo Global Sumud Flotilla indica que seis personas más siguen detenidas y se espera que sean liberadas en el tiempo de un día

Regeneración, 24 de junio 2026– Cuatro activistas pro-palestinos que estuvieron en prisión en Libia durante cerca de un mes han recuperado su libertad, según el anuncio del grupo Global Sumud Flotilla. El grupo también mencionó que se anticipa la liberación de otros seis en las próximas 24 horas.

Liberados

En un comunicado, la organización indicó que Achraf Khoja, originario de Túnez; Matías Rodríguez, de Uruguay; junto a Domenico Centrone y Leonarda Alberizia, ambos de Italia, ya habían llegado a Túnez.

Antes, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, mostró su satisfacción por el retorno de los italianos.

Comentó que ambos, junto a Rodríguez, quien posee nacionalidad italiana, fueron entregados al cónsul italiano en Bengasi. Regresarán a Italia el miércoles, mencionó en X.

Más de 400 activistas fueron detenidos el mes pasado en aguas internacionales mientras viajaban en varias embarcaciones hacia Gaza con el fin de desafiar el bloqueo que Israel ha impuesto sobre la zona.

Activistas arrestados

Los activistas que fueron arrestados en Libia formaban parte de un grupo diferente que intentaba acceder a la Franja desde tierra.

De acuerdo con la Flotilla Global Sumud, habían comenzado una huelga de hambre como protesta por su arresto.

Diez activistas humanitarios de ocho países distintos fueron capturados cuando se dirigían a Sirte para negociar el paso del convoy con las autoridades locales.

Según Amnistía Internacional, un grupo armado que se alinea con las llamadas Fuerzas Armadas Árabes Libias (FAAL) de Khalifa Haftar fue responsable de estas acciones.

Permiso de paso

Esto ocurrió en colaboración con las autoridades de facto del este y sur de Libia, el Ejército Nacional Libio, el 24 de mayo de 2026.

Los activistas pedían permiso a las autoridades para que el convoy pudiera seguir su recorrido a través de Libia y Egipto hasta llegar a Gaza.

“Tras periodos de desaparición forzada que oscilaron entre dos y nueve días, los fiscales los interrogaron antes de ordenar su detención preventiva.

Mientras se investigaban los cargos de ‘reunión sin autorización’”, expresó Amnistía Internacional.