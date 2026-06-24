Hoy habrá Ley Seca en CDMX por el partido de México vs Chequia

La ley seca en el centro de la ciudad comenzará a las 15:00 horas del miércoles 24 de junio y finalizará a las 07:00 horas del jueves 25

Regeneración, 24 de junio 2026– La administración de la Ciudad de México implementará la prohibición de alcohol en las calles del Centro Histórico y áreas aledañas debido al partido entre México y Chequia, que está programado para este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Medida

Esta medida detiene la venta de bebidas alcohólicas en tiendas, supermercados y otros negocios cerrados en zonas específicas de la alcaldía Cuauhtémoc.

La regulación se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en La Jornada.

Se señala que la restricción comenzará a las 15:00 horas del miércoles 24 de junio y terminará a las 07:00 horas del jueves 25.

La iniciativa tiene como objetivo prevenir desorden y problemas en las áreas donde se anticipan reuniones de aficionados antes, durante y después del partido mundialista.

Decisión

La decisión fue adoptada por el Gobierno de la Ciudad de México en relación al encuentro de la Selección Nacional contra Chequia.

En eventos deportivos masivos, las autoridades buscan reducir riñas, daños, accidentes, ventas ilegales y la congregación de personas en las calles consumiendo bebidas.

La prohibición se aplicará en áreas del centro de la Ciudad de México.

Colonias

Centro Histórico

Centro

Juárez

Tabacalera

San Rafael

Cuauhtémoc

Estos lugares pertenecen a la alcaldía Cuauhtémoc y cuentan con bares, restaurantes, hoteles, comercios, sitios turísticos, paradas de transporte y lugares donde suelen congregarse los aficionados.

La prohibición se aplica a la venta de cualquier tipo de bebida alcohólica en establecimientos cerrados.

Tiendas

Esto incluye tiendas de conveniencia, supermercados, abarrotes y tiendas similares dentro del área establecida.

La disposición no abarca la venta de bebidas alcohólicas por copeo con alimentos en negocios autorizados.

Esto implica que restaurantes, salones de eventos, hoteles y clubes privados podrán vender alcohol siempre que lo hagan en el establecimiento, junto con alimentos y dentro del horario permitido.

No se autoriza la venta para llevar en tiendas o comercios con venta cerrada, aunque sí se permite el consumo en los lugares que operen bajo las condiciones establecidas.

La regla también excluye a cines, teatros y auditorios durante su horario permitido.