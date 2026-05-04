Brote de hantavirus en crucero causa al menos tres muertes

El hantavirus se transmite a través de roedores, ocasiona graves problemas respiratorios y presenta una alta tasa de mortalidad

Regeneración, 4 de mayo 2026– Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que realizaba la travesía entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde, reportó hasta ahora tres muertes y al menos seis casos sospechosos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades de salud internacional.

VIDEO | Jake Rosmarin es uno de los pasajeros del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus y ha publicado este lunes un mensaje en redes sociales explicando, entre lágrimas, la difícil situación que se vive en el barco, donde ya han fallecido tres personas y hay… pic.twitter.com/DwSuTarU40 — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 4, 2026

Hantavirus

El hantavirus es endémico en ciertas áreas del sur de Argentina y Chile, donde cada año se detectan casos aislados.

Los síntomas iniciales de este virus pueden confundirse con los de una gripe común.

Pero las autoridades monitorizan este patógeno debido a su rápida progresión y su elevada mortalidad (alrededor del 40%).

El hantavirus es una enfermedad zoonótica, es decir, se transmite de los animales a los humanos, causado por diferentes especies del género Orthohantavirus.

Alarma en crucero: 3 muertos por brote de hantavirus



Un crucero permanece frente a las costas de Cabo Verde en medio de la preocupación por un brote de hantavirus que ya ha dejado tres muertos: un matrimonio neerlandés y un ciudadano alemán. Además, un pasajero británico enfermo… pic.twitter.com/9I7Ta6a1OT — DW Español (@dw_espanol) May 4, 2026

Síndrome cardiovascular

En América, es conocido por originar el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH).

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. indican que la forma más común de contagio es a través de la inhalación del virus en espacios cerrados.

También se puede contagiar al tener contacto directo, por ejemplo, al tocar superficies contaminadas o roedores infectados y luego llevarse las manos a la boca o la nariz.

El riesgo del hantavirus se presenta principalmente en su etapa inicial.

Síntomas

Los síntomas son semejantes a los de una gripe:

Fiebre alta, dolores musculares (especialmente en la espalda y los muslos), dolor de cabeza, y malestar gastrointestinal como náuseas y vómitos.

No obstante, después de algunos días, la enfermedad puede avanzar repentinamente hacia una dificultad respiratoria grave y problemas cardíacos.

De acuerdo con los CDC, la tasa de fatalidad por hantavirus puede llegar entre el 30% y el 40%, incluso bajo tratamiento.

Tres muertos por hantavirus en un crucero de lujo con destino a Canarias https://t.co/WjQkkYjYX7 pic.twitter.com/QAp1GNKTQl — 20minutos.es (@20m) May 4, 2026

Manejo clínico

En este momento no hay una vacuna ni tratamiento antiviral específico, así que el manejo clínico se centra en un soporte intensivo temprano, especialmente para la respiración.

Este brote ha resaltado la importancia de los protocolos de bioseguridad en los barcos de expedición.

El barco zarpó de Ushuaia, que es la ciudad más al sur del planeta, con rumbo a Cabo Verde, cuando se notificaron los primeros casos.

Dada esta situación, el crucero se dirige ahora hacia las Islas Canarias (España), donde se está considerando el desembarco bajo estrictos protocolos de cuarentena.

Exámenes médicos

«Se está barajando la opción de navegar hasta Las Palmas o Tenerife como punto de desembarque, donde podrían llevarse a cabo nuevos exámenes médicos y la gestión de los casos».

Comentó la operadora Oceanwide Expeditions, responsable del crucero, en un comunicado oficial.

La compañía holandesa indicó que está trabajando en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud.

Así como con las autoridades de salud de los Países Bajos y España para controlar la situación.

A pesar de la seriedad del brote, la OMS intenta prevenir una alarma extendida.

Mensaje

El director de la organización de salud en Europa, Hans Kluge, envió un mensaje tranquilizador sobre el impacto mundial del virus.

«El riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo. No hay ningún motivo para que cunda el pánico ni para imponer restricciones de viaje», apuntó.

Kluge destacó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y subrayó que, en términos generales, el patógeno «no se transmite fácilmente entre personas».