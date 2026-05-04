Dos muertes en atropello en la ciudad alemana de Leipzig

El operador del automóvil impactó a varios transeúntes en una área comercial de Leipzig, sin que se conozcan los motivos hasta ahora

Regeneración, 4 de mayo de 2026– Este lunes por la tarde, se produjo un atropello múltiple en Leipzig, una localidad del este de Alemania, donde perdieron la vida dos individuos, según lo comunicado por el alcalde Burkhard Jung.

🚨 Impactante suceso en Leipzig, Alemania



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La ciudad vive momentos de conmoción tras un atropello múltiple en una calle céntrica que dejó 2 personas fallecidas y más de 20 heridas.



El presunto responsable fue detenido poco después, autoridades… pic.twitter.com/Pnv0BSb15W — NoticiasInternacionales (@ECInformativo) May 4, 2026

Sin razón

«No sabemos nada preciso sobre los motivos, no sabemos nada del autor» de este suceso, destacó Jung.

«Lamentablemente hay dos muertos», confirmó, y aseguró a la población que el presunto perpetrador del atropello ha sido capturado.

Jung expresó estar «conmocionado» y mostró su apoyo a las víctimas, señalando que un evento así «no lo entendemos ahora ni probablemente lo entenderemos jamás».

El jefe de los bomberos de Leipzig, Axel Shuh, comentó que «han herido a dos personas de tanta gravedad que murieron y dos personas están heridas graves».

Heridos

Añadió que hay otros 20 afectados con lesiones menos serias.

La Policía de Sajonia, por su lado, comunicó en sus redes sociales que «un turismo atropelló a varias personas en la calle Grimma y se dio a la fuga».

Sin embargo, más tarde fue apresado, por lo que ya no hay peligro para la comunidad.

«Por favor evitad compartir informaciones no verificadas y fotos o vídeos del lugar de los hechos.

Cuentas oficiales

Infórmense a través de las cuentas oficiales de las autoridades y usen fuentes de noticias verificadas.

Las noticias falsas dificultan nuestro trabajo», añadió la Policía, que anunció una conferencia de prensa posterior.

El líder policial de Leipzig, René Demmler, especificó que el sospechoso, de 33 años, nació en Alemania y vivía en la zona.

La fiscal Claudia Laube, encargada de la investigación, considera que se trató de un atropello intencionado.

Procedimientos

Por este motivo, se han iniciado procedimientos por homicidio y homicidio en grado de tentativa.

El ministro del Interior de la región de Sajonia, Armin Schuster, indicó que se presume que el arrestado actuó solo y que, por lo tanto, la ciudad vuelve a estar completamente segura.

De acuerdo con información de la cadena NTV y el diario Bild, el supuesto conductor mostró un comportamiento extraño tras su arresto, lo que podría sugerir un trastorno psicológico.

Atropello intencionado

«Si decimos atropello múltiple intencionado, nos referimos a un hecho que se comete en un estado de ira frenético.

Que a menudo va de la mano de un estado de inestabilidad psicológica», comentó Schuster al ser cuestionado sobre esta posibilidad.

Este caso recuerda al ocurrido hace un año en Stuttgart o al de meses anteriores en Mannheim.