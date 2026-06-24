Francia: Miles sin luz en el verano más caliente de la historia

Se espera restablecer el servicio en el transcurso del miércoles a las 68 mil familias que se quedaron sin luz en la ola de calor

Regeneración, 24 de junio 2026– Amplias zonas de Europa Occidental están experimentando un intenso calor que ha alcanzado cifras récord en varios países, y provocó un apagón que dejó a miles sin electricidad en Francia.

Patrones

Los especialistas afirman que las condiciones climáticas extremas se deben a patrones en la atmósfera que atrapan el aire caliente durante varios días.

Esto hace que las temperaturas aumenten lentamente, mientras el calentamiento global intensifica estas condiciones.

El indicador nacional de temperatura en Francia se calcula a partir de las temperaturas tanto diurnas como nocturnas en 30 estaciones.

El martes, este indicador llegó a los 29,8 grados Celsius, la cifra más alta registrada desde que las mediciones comenzaron en 1947.

Apagón

La ola de calor provocó el primer gran apagón del país en esta serie de eventos climáticos extremos.

Un problema en un transformador relacionado con el calor dejó sin electricidad a aproximadamente 68.000 hogares el miércoles.

Esto ocurrió en la región noroccidental de Finisterre, según informaron las autoridades.

Se espera que la electricidad no se restablezca por completo hasta finales del miércoles, en el mejor de los casos.

Ventas

Las ventas de ventiladores y aires acondicionados han aumentado considerablemente en un país donde la mayoría de los edificios no están preparados para soportar el calor extremo.

Sumando los 31 departamentos que están en alerta naranja, más del 90 por ciento de la población en Francia está enfrentando temperaturas elevadas.

Se pronostica que las temperaturas oscilarán entre los 39 °C y los 41 °C el miércoles, desde Bretaña hasta París y en gran parte del suroeste.

Al menos 48 personas han perdido la vida en Francia por ahogamiento mientras buscaban alivio del calor intenso.

Consecuencias

Además, se reporta que dos niños pequeños han muerto en un automóvil debido al calor, según las autoridades.

Eurostar ha dado a conocer la cancelación de cuatro trenes planeados entre Londres y París para el miércoles y jueves, «debido a las predicciones de tiempo adverso».

El Ministerio de Salud italiano activó el miércoles la alerta roja por temperaturas extremas en 16 ciudades, entre ellas Milán y Roma.

Se anticipa que en los próximos días la ola de calor se propague hacia Europa del Este.

Temperaturas extremas

En España, dos personas mayores han fallecido por golpes de calor, ya que el país ha estado experimentando temperaturas extremas de más de 40 °C desde el fin de semana.

Desde el miércoles y hasta al menos el viernes, el centro y el sur de los Países Bajos estarán bajo alerta naranja por las altas temperaturas.

Por otro lado, Bélgica ha establecido una alerta naranja en todo el país desde el jueves, ante la llegada de una ola de calor sin precedentes.