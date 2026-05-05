Atenco: Sheinbaum restituye tierras, luchas sociales hacen patria

A 20 años de represión «…nunca más una policía, un Guardia Nacional reprimirá al pueblo de México, nunca, nunca más»: Sheinbaum presidenta

Regeneración, 4 de mayo de 2026. A 20 años de la represión, Presidenta Claudia Sheinbaum restituye 54.5 hectáreas como parte del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña.

Además, puntualizó que su gobierno defiende la soberanía nacional, en contraste con el pasado neoliberal donde hubo entreguismo al extranjero

Sheinbaum

“Donde hubo despojo, hoy hay restitución de tierras; donde hubo corrupción, hoy nos presentamos ante ustedes con honestidad (…)

Hoy decimos con claridad: nunca más una policía, un Guardia Nacional reprimirá al pueblo de México”: proclamó la presidenta.

Y es que como parte del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña se han restituido 240 ha en dos entregas: 186 ha y 54.5 ha.

Además se inauguró el Hospital General “Francisco Altamirano Núñez” del IMSS Bienestar. Y se construyó una sede educativa de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”.

Junto con declarar Área Natural Protegida al Lago de Texcoco.

Tierras

Cabe destacar que Sheinbaum presidenta encabezó la restitución de 54.5 hectáreas (ha) de tierras que equivalen a 81 parcelas, como parte del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña.

Como se sabe, a 20 años de la represión al pueblo de San Salvador Atenco durante la época neoliberal en la que se pretendía imponer la construcción de un megaproyecto aeroportuario.

“Donde hubo despojo, hoy hay restitución de tierras; donde hubo corrupción, hoy nos presentamos ante ustedes con honestidad; donde hubo cerrazón, hoy hay diálogo.

Donde hubo gobiernos de la oligarquía, hoy hay gobiernos del pueblo. Donde hubo represión, hoy hay diálogo, hoy hay reconocimiento.

Hoy decimos con claridad: nunca más una policía, un Guardia Nacional reprimirá al pueblo de México, nunca, nunca más.

“Donde se defendían los privilegios o cuando se defendían los privilegios, hoy hay atención a los derechos; donde hubo entreguismo al extranjero, hoy hay defensa de la soberanía nacional.

Los que piensan que agachando la cabeza se sirve a la patria están muy equivocados, las mexicanas y los mexicanos siempre tendremos la frente en alto, como nos enseñaron los grandes luchadores sociales de nuestro país. ¡Que viva Atenco!”, afirmó desde San Salvador Atenco, Estado de México.

Patria

Destacó que su visita no solo implica la devolución de tierras, sino es también un reconocimiento al pueblo de Atenco por su lucha después de vivir la cruenta represión del 3 de mayo de 2006.

Esto, cuando elementos de la Policía Estatal violentaron los derechos de manifestantes que se oponían a la construcción de un aeropuerto en el Lago de Texcoco.

Señaló que los gobiernos neoliberales de esos años, Vicente Fox como presidente de México y Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, eran gobiernos que no dialogaban con el pueblo de México.

En contraste, puntualizó, a la llegada de la Cuarta Transformación inició la puesta en marcha del Plan de Justicia a través de una consulta pública para construir el aeropuerto en Santa Lucía y no en Texcoco.

“Hoy tenemos un aeropuerto, el Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, Estado de México, y Texcoco es un Área Natural Protegida. Son dos visiones”, agregó.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Vega Rangel, informó que desde 2018, a nivel nacional, se han creado 120 núcleos agrarios, entre ejidos y comunidades.

Tierra

Los cuales representan cerca de 140 mil ha y se han restituido 60 mil ha. Entre las que se incluyen las primeras 186 ha, equivalentes a 430 parcelas resarcidas al ejido de Atenco. Y las 54 ha que hoy se restituyen y que representan 81 parcelas.

De Bienestar, Luisa Albores, detalló que, como resultado de la continuidad al Plan de Justicia para Atenco y la Montaña.

El cual incluyó la inauguración del Hospital General “Francisco Altamirano Núñez” del IMSS Bienestar.

Lo anterior, dijo, gracias al trabajo de 31 secretarías e instituciones de los tres niveles de Gobierno, se instalaron 7 mesas de trabajo temáticas.

Se conformaron tres comunidades milperas para incorporarse al Plan Nacional de Maíz Nativo “El maíz es la raíz”.

Y actualizaron y complementaron 308 expedientes de sembradoras y sembradores que serán incorporados al programa Sembrando Vida.

Y con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se realizará la perforación de 14 pozos de agua de 22 solicitados.

Plan de Justicia para Atenco. Estado de México https://t.co/PDsssp3AS1 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 3, 2026

Obras

Además de la conclusión de 6 trámites de títulos de concesiones de agua potable. 5 acciones en la Montaña para resarcir los daños a la parte alta de la cuenca afectada por la extracción de material pétreo para el fallido aeropuerto.

La identificación de 101 minas sin autorización vigente. La entrega de acervo bibliográfico en cinco bibliotecas públicas de Atenco, junto con el librero digital “Alas y raíces”, detalló.

E incluso; cuatro jornadas de atención médica en el Hospital General “Francisco Altamirano Núñez” del IMSS Bienestar. Con servicio a más de 30 integrantes del Colectivo de Sobrevivientes de la Tortura de Atenco.

Además, entre otras acciones que se han realizado, se construyó una sede educativa de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”. Y se declaró Área Natural Protegida y sitio Ramsar al Lago de Texcoco.