Corte Suprema de EE.UU. retira prohibición de mifepristona

Habrá acceso a la mifepristona por correo durante al menos una semana mientras se dirimen las disputas relacionadas con el fármaco

Regeneración, 4 de mayo 2026– El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reestablecido temporalmente una regla que permite la prescripción de la píldora abortiva por telemedicina y su envío postal, levantando así un fallo judicial que limitaba el acceso a este medicamento en todo el país.

Orden provisional

El juez Samuel Alito emitió una orden provisional el lunes, por la cual se suspende durante una semana la decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU.

Este tribunal había decidido restablecer una norma federal previa que requiere una consulta en persona con un médico para obtener mifepristona.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito intervino en una apelación presentada por el estado de Luisiana, que está gobernado por republicanos.

La medida, llamada «suspensión administrativa», brinda a los jueces más tiempo para considerar las solicitudes de urgencia de dos empresas que fabrican mifepristona.

🚨 ÚLTIMA HORA: La Corte Suprema restablece el acceso amplio a la mifepristona en EE.UU., bloqueando restricciones que amenazaban uno de los principales métodos de aborto.



El fallo permite obtener la píldora en farmacias o por correo, sin visita médica presencial. pic.twitter.com/GYKu6R3ArN — Asi Veo Las Cosas (@_asiveolascosas) May 4, 2026

Medicamento

Esto es para asegurar que el medicamento se pueda proveer mediante telemedicina y correo mientras se resolve el litigio.

Alito instruyó a Luisiana para que respondiera a las peticiones de las farmacéuticas antes del jueves y mencionó que la suspensión administrativa finalizaría el 11 de mayo.

Se anticipa que el tribunal extenderá la suspensión temporal o tomará una decisión formal sobre las solicitudes para esa fecha.

La mifepristona, aprobada por la FDA en 2000, se utiliza junto con otro fármaco llamado misoprostol para llevar a cabo abortos farmacológicos.

Procedimiento

Este procedimiento representa actualmente más del 60 por ciento de todos los abortos en Estados Unidos.

Las continuas disputas por el derecho al aborto se producen después de la decisión del tribunal de 2022 que anuló el fallo de 1973 en el caso Roe contra Wade.

Esa decisión ha hecho que 13 estados instauren prohibiciones casi totales de este procedimiento, mientras que otros han impuesto restricciones severas al acceso.

El año pasado, Luisiana demandó a la FDA, argumentando que una norma aprobada durante la administración Biden es ilegal y socava la prohibición del aborto en el estado.

Fabricantes

El fabricante de la píldora, Danco Laboratories, y GenBioPro, que produce una versión genérica, se involucraron en el litigio para respaldar la normativa de 2023.

La lucha legal y política por el acceso a la mifepristona ha sido central en el debate sobre el aborto en Estados Unidos en los últimos años.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) calificó la decisión del Tribunal Supremo del lunes como un «desarrollo positivo a corto plazo».