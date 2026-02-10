Cuba de pie, el himno: La libertad no llega por destino ajeno

Y donde se proclama: No es presión ni invasión / Lo que trae solución, el respeto entre pueblos es la opción… Cuba de pie, ¡De pie!

Regeneración, 9 de febrero de 2026.– El canal de Cuba no es Miami publicó recientemente una pieza musical de alto contenido político. La canción se titula «Cuba de pie, independiente, digna y soberana». Esta obra funciona como una declaración de principios sobre la autodeterminación de la isla.

La letra describe una nación donde el mar abraza la orilla y los barrios sueñan. «No somos cifra ni voz prestada», afirma uno de los versos más potentes.

El mensaje central rechaza las órdenes externas y las presiones internacionales. La lírica asegura que la patria se protege con su pueblo y no con cadenas.

La dignidad responde despierta cuando la presión externa toca a la puerta. La canción define la resistencia cubana como un acto de amor y no de odio. El coro enfatiza que nadie decide por la fe del pueblo cubano.

Letra y voz

Con respeto Cuba / Nací donde el mar abraza la orilla / Donde el barrio sueña y nunca se arrodilla / No somos cifra ni voz prestada / Somos historia viva / Palabra ganada

La patria no cabe en una orden ajena / Se cuida con pueblo no con cadenas / Cuando la presión toca la puerta / La dignidad responde: Despierta / No es odio, es amor / No es miedo, es razón

Te regalamos Cuba de pie! Un himno de resistencia y una respuesta musical de #Cuba para #Trump y #Rubio. pic.twitter.com/sfMuCVPqhH — CubaNoEsMiami (@CubaNoEsMiami) February 1, 2026

Queremos respeto y decisión / Cuba de pie, de pie / Nadie decide por mi fe / Cuba de pie

La soberanía no se vende / Con mi gente y mi Ley / Esta isla se defiende

No con misiles ni con amenazas / La Paz no nace de balas / Cada pueblo escribe su camino

La libertad no llega por destino ajeno

Desde la esquina hasta la escuela / Late una consigan sincera / Queremos futuro, queremos vivir

Sin que nos digan como existir / No es presión ni invasión / Lo que trae solución, el respeto entre pueblos es la opción

Cuba de pie, de pie / Respeto es la clave / La isla no se invade / Amor a la Nación / Es paz y decisión /Cuba de pie / Con historia y con fe / Cuba de pie

Que lo escuche quien sea / Cuba quiere paz / Que su voz se respete / Desde la isla, con dignidad

Cuba decide su propia verdad… Cuba de pie !

Marcha de las Antorchas

Dice Canuto que esta pieza musical rememora la Marcha de las Antorchas 2026. Dicho evento ocurrió el pasado 27 de enero en las calles de La Habana. La movilización conmemoró el 173 aniversario del natalicio de José Martí.

Gracias #México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a #Cuba. https://t.co/f5sFRUbeE1 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 9, 2026

También honró el centenario del fallecimiento del líder Fidel Castro. Miguel Díaz-Canel encabezó la columna desde la histórica escalinata universitaria.

La marcha se llamó oficialmente «Antorcha Centenaria Antimperialista». Miles de jóvenes caminaron hacia la Fragua Martiana portando fuego y banderas.

Cuba no es Miami

Esta frase busca marcar una frontera clara entre la isla y el modelo del exilio. La narrativa oficial destaca la resistencia frente a la influencia cultural externa.

La letra coincide en que cada pueblo debe escribir su propio camino. La libertad no debe llegar por un destino ajeno o impuesto. «El respeto entre los pueblos es la única opción», dicta la canción.

Este discurso de soberanía se intensificó durante los actos públicos de enero. Los medios estatales promueven una identidad ligada al sacrificio y la historia.

La soberanía se defiende con ideas y no con misiles ni amenazas. La paz no nace de las balas sino del respeto a la decisión propia.

«Cuba decide su propia verdad», concluye la obra con determinación.

El video muestra imágenes de la unidad popular durante el desfile nocturno. La música y la marcha intentan consolidar el orgullo nacional en tiempos difíciles.