Trump impedirá apertura de Puente Internacional Gordie Howe

Trump pide 50% del activo del nuevo puente Detroit-Windsor (pagado por Canadá). Advierte que China les quitará hasta el hockey sobre hielo

Regeneración, 9 de febrero de 2025. En redes sociales el presidente Trump reclamó el 50% de los activos de nuevo puente que une a la ciudad de Detroit, EE.UU con Windsor, Canadá y que teóricamente está próximo a inaugurarse.

Sin embargo dicho puente, que será atirantado y el más largo de Norteamérica fue financiado por Canadá.

Se sabe que la recuperación de la inversión es a largo plazo y por medio del peaje del lado canadiense, en tanto que los norteamericanos no pagan.

Carta

Pese a lo anterior, en redes sociales Trump denunció lo que llamó trato injusto de Canadá hacia EE.UU

«Como todos saben, Canadá ha tratado a Estados Unidos de forma muy injusta durante décadas. Ahora, la situación está cambiando para EE. UU., ¡y RÁPIDO!».

«Pero imagínense: Canadá está construyendo un puente enorme entre Ontario y Michigan», recordó.

Seguidamente reprochó la falta de contenido estadounidense, sin mostrar datos, desde luego.

«Son dueños tanto del lado canadiense como del estadounidense y, por supuesto, lo construyeron prácticamente sin contenido estadounidense».

Acusa

Seguidamente dijo que el «presidente Barack Hussein Obama, estúpidamente, les dio una exención para que pudieran eludir la Ley de Compra Estadounidense».

Por ello, «no usar ningún producto estadounidense, incluido nuestro acero».

Ahora, el gobierno canadiense espera que yo, como presidente de Estados Unidos, «les permita simplemente «aprovecharse de Estados Unidos»».

» ¿Qué obtiene Estados Unidos? ¡Absolutamente NADA! Ontario ni siquiera vende licores, bebidas y otros productos alcohólicos estadounidenses; tiene absolutamente prohibido hacerlo…

«…, y ahora, para colmo, el primer ministro Carney quiere llegar a un acuerdo con China que acabará con Canadá».

China

Seguidamente alertó que China terminará por eliminar de manera permanente de Copa Stanley.

«¡Nos quedaremos con lo que quede! No lo creo. Lo primero que hará China es poner fin a todas las competiciones de hockey sobre hielo en Canadá y eliminar permanentemente la Copa Stanley».

Luego, se quejó de aranceles y pidió compensaciones.

«Los aranceles que Canadá nos impone por nuestros productos lácteos han sido inaceptables durante muchos años, poniendo a nuestros agricultores en un gran riesgo financiero».

Por ello, dijo, «no permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que les hemos dado.

«Además, y esto es importante, hasta que Canadá nos trate con la justicia y el respeto que merecemos».

Al concluir se mensaje advierte que iniciará «las negociaciones INMEDIATAMENTE».

«Con todo lo que les hemos dado, deberíamos poseer, quizás, al menos la mitad de este activo. Los ingresos generados por el mercado estadounidense serán astronómicos», asentó.

Ridículo

Sin embargo de inmediato en redes sociales señalaron que en realidad Canadá pagó 6 mil 400 millones de dólares canadienses para construir el puente acordado.

Esto es, que el gobierno federal canadiense pagó todo el costo a través de la Autoridad del Puente Windsor-Detroit, una corporación de la Corona.

Se creó como una asociación público-privada en la que el consorcio privado (Bridging North America) financió parte durante la construcción, pero Canadá cubre los costos por adelantado.

E incluso, obtiene el reembolso con el tiempo a partir de los peajes cobrados en el lado canadiense (no hay peajes en el lado estadounidense).

Detalles

Cabe destacar que se indica en redes que se trata del cruce entre Windsor (Canadá) y Detroit (EE. UU.) y la construcción del Puente Internacional Gordie Howe.

Y como se indica, se convertirá en el puente atirantado más largo de Norteamérica. Gordie Howe, en honor a la leyenda del hockey de los Detroit Red Wings.

El proyecto está completado en un 98-99%. La apertura se ha reprogramado para principios de 2026 para permitir pruebas finales de sistemas y tecnología.

Conectará directamente la I-75 en Detroit con la Highway 401 en Windsor. Tendrá seis carriles para vehículos y, por primera vez en la región, una vía dedicada para peatones y ciclistas.

El tramo principal mide 853 metros (2,799 pies) y sus torres alcanzan los 220 metros de altura.

Actualmente, el tráfico entre ambas ciudades sigue operando a través del Puente Ambassador. Un puente colgante privado (propiedad de la familia Moroun).

Por donde se gestiona cerca del 25% del comercio entre ambos países y el Túnel Detroit-Windsor: Un paso subterráneo de dos carriles para vehículos ligeros.