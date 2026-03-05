Cuba por empresas mixtas excepto en salud, educación y defensa

Un nuevo decreto en Cuba cambia las normas, autoriza mayor número de empleados e inversión mutua por primera vez en 60 años

Regeneración, 4 de marzo 2026– El gobierno cubano, bajo la dirección de Miguel Díaz-Canel, ha dado luz verde a la creación de sociedades mixtas a través de un decreto. Estas sociedades podrán funcionar en casi todos los sectores legales, establecer su oferta y sus salarios, con excepción de los ámbitos de salud, educación y defensa.

Nuevo decreto

El nuevo decreto ha sido emitido y está disponible en la Gaceta Oficial de la República.

Este decreto estipula que las empresas público-privadas en Cuba tendrán la capacidad de decidir qué productos o servicios ofrecerán y a qué precios.

También podrán determinar cuántos empleados tendrán y cuánto les pagarán.

Esta norma representa un cambio en las políticas económicas del país, que hasta ahora se limitaban a empresas estatales y a un sector privado muy restringido.

Esta iniciativa surge en un contexto de grave crisis económica y energética en la isla, agravada por las sanciones del gobierno de Estados Unidos.

Petróleo

Asimismo, se ve dificultada por la falta de acceso regular al petróleo de Venezuela.

El gobierno de Díaz-Canel ha tenido serios problemas para asegurar el suministro de energía y combustibles a la población y a las industrias del país.

El decreto permite que las empresas estatales y privadas se unan para formar sociedades mixtas y establezcan su propio sistema de contratación y pago.

La nueva regulación no impone restricciones estrictas sobre el número de trabajadores que puede tener cada empresa.

Flexibilidad laboral

Aumentando así la flexibilidad laboral en comparación con el marco anterior.

Esta nueva ley formaliza la colaboración entre capital estatal y privado.

Se trata de una apertura económica diseñada para atraer recursos y tecnología, así como para impulsar la producción nacional.

Este cambio representa una variación significativa respecto a la política dominante de las últimas seis décadas.

Donde el control estatal era lo habitual sobre las principales áreas de la economía.

Reforma

Las reacciones ante esta reforma incluyen expectativas sobre su efectividad en el contexto económico limitado debido a factores externos.

El decreto constituye una manifestación de un cambio importante en la estrategia de desarrollo económico en Cuba.

Se busca enfrentar el impacto de las restricciones internacionales y explorar opciones que permitan la estabilidad financiera y el desarrollo interno.