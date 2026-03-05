Kuwait derriba por error tres caza F-15E de EE.UU, lo que se sab

El accidente en Kuwait se produce en un contexto de tensión en la región por ataques de EE.UU. e Israel y la respuesta de Irán

Regeneración, 3 de marzo 2026– Las fuerzas de defensa antiaérea de Kuwait derribaron accidentalmente tres aviones de combate de Estados Unidos, mientras que la embajada estadounidense en el país observaba una gran nube de humo visible desde la mañana.

Respuesta

Como respuesta a los ataques provenientes de Estados Unidos e Israel, Teherán contraatacó lanzando misiles y drones hacia las naciones del Golfo que son aliadas de Washington.

Durante la noche del domingo, fueron accidentalmente derribados por las defensas de Kuwait tres cazas F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea estadounidense.

El Comando Central de Estados Unidos informó que los miembros de la tripulación lograron salir del avión y están a salvo.

🇺🇸🇮🇱🇮🇷 #F15 | 🎥 Tres cazas F-15 de Estados Unidos fueron derribados en #Kuwait



Las primeras versiones hablaron de un error de las defensas aéreas Kuwaitíes, sin embargo han surgido versiones de que fueron derribados por misiles iraníes ya que en ese mismo instante se reportó… pic.twitter.com/GxUUAUCCoI — ElPirobo_TM (@ElPirobo_TM) March 3, 2026

Accidente

“Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de sus fuerzas de defensa y su apoyo en esta operación en curso”, señaló el comando militar estadounidense en un comunicado.

Anteriormente, funcionarios locales habían reportado la caída de varios jets de combate estadounidenses en el suelo kuwaití.

Respecto a la embajada, un periodista de AFP presenció una densa nube de humo negro saliendo de la sede diplomática el lunes por la mañana.

Embajada

La delegación no ha confirmado si el edificio fue golpeado, pero emitió un aviso pidiendo a la gente que se mantenga alejada debido a la “amenaza continua de ataques con misiles y drones”.

El personal se encuentra protegido dentro de las instalaciones.

Testigos también informaron sobre humo sobre una planta de energía en la parte norte del país.

Por su parte, la Kuwait National Petroleum Company comunicó que escombros cayeron en la refinería de Mina Al Ahmadi, dejando a dos trabajadores heridos.

Preocupación

Dana Abas, ingeniera residente en la ciudad de Kuwait, comentó a la AFP que está preocupada por la situación y ha decidido comprar productos básicos.

Desde el sábado, al menos cinco personas han fallecido en el Golfo, todas extranjeras: una en Kuwait, tres en los Emiratos Árabes Unidos y una en Baréin.

El lunes por la mañana se escucharon más explosiones en Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama.

Los ataques por parte de Irán han estado dirigidos a tanto bases militares como instalaciones civiles.

Entre ellas se incluyen edificios residenciales, hoteles, aeropuertos y puertos, afectando una región vista como un lugar relativamente estable en Oriente Medio desde hace años.