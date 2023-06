Dani Alves habla desde prisión; se dice inocente, “a ella la perdono”

El futbolista, Dani Alves, concedió una entrevista rompiendo así el silencio tras seis meses de haber ingresado al centro penitenciario Brians 2.

Regeneración Mx, 21 junio 2023. Por primera ocasión desde que Dani Alves fue detenido por los Mossos de Escuadra, el futbolista concedió una entrevista donde narró su versión sobre lo sucedido en el baño de la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre del 2022, luego de que una joven de 23 años lo acusara de abuso sexual.

De acuerdo con lo narrado a la periodista Mayka Navarro, el jugador señaló tener la conciencia tranquila y dormir plenamente por las noches, “Hasta ahora se ha explicado un relato muy asustadizo de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó, ni con lo que yo hice”.

“Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos”, declaró Dani Alves

Entre otros detalles, el futbolista brasileño detalló, que él se encontraba, junto con amigos, en el apartado Vip de la discoteca, el mismo que era habitual que los empleados del Sutton le otorgaran en cada visita, cuando invitaron a la denunciante y sus amigas a acudir a su mesa.

En la narración del jugador, establece que las relaciones sexuales con la joven de 23 años fueron consensuadas, que incluso pasaron un rato “bailando pegaditos” y que su amigo, Bruno, tuvo que poner en varias ocasiones delante de ellos, para evitar que alguien les tomara una foto, que pudiera llegar a los medios de comunicación.

En todo momento el jugador de 39 años negó haber utilizado la violencia con la joven y dijo desconocer los motivos que tuvo para culparlo de algo así.

“Si algún responsable de la discoteca me hubiera pedido que me esperara porque una joven aseguraba que yo le he había agredido sexualmente, yo no me voy a casa. Esa misma noche me presento en una comisaría a aclarar lo que ha pasado”, afirmó Dani Alves.