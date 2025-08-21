Datos del ejército israelí indican mortandad civil del 83% en Gaza

Cifras de Israel reconocen 8 mil 900 combatientes de Hamas muertos en mayo, mientras que civiles palestinos fallecidos en Gaza sumaron 53 mil

Regeneración, 21 de agosto de 2025. En redes destacan que las cifras de una base de datos clasificada de las Fuerzas de Defensa de Israel enumeraron 8 mil 900 combatientes identificados como muertos o probablemente muertos en mayo pasado.

Sin embargo, mientras que el número total de muertos alcanzó los 53 mil.

Además, las cifras de una base de datos clasificada de inteligencia militar israelí indican que cinco de cada seis palestinos asesinados por las fuerzas israelíes en Gaza eran civiles.

Esto es, una tasa extrema de matanza raramente igualada en las últimas décadas de guerra.

Gaza, Palestina

Lo anterior, según una investigación conjunta del Guardian, la publicación israelí-palestina +972 Magazine y el medio en idioma hebreo Local Call .

Los combatientes mencionados en la base de datos de inteligencia militar israelí representaban tan solo el 17% del total, lo que indica que el 83% de los muertos eran civiles.

Esto es, superior incluso a conflictos conocidos por sus matanzas indiscriminadas, incluidas las guerras civiles en Siria y Sudán.

“Esa proporción de civiles entre los fallecidos sería inusualmente alta, sobre todo considerando que ha estado ocurriendo durante tanto tiempo”.

Así afirmó Therése Pettersson, del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala , que rastrea las bajas civiles en todo el mundo.

“Si se analiza una ciudad o batalla específica en otro conflicto, se podrían encontrar tasas similares, pero muy raramente en general”.

Civiles

En los conflictos globales rastreados por la UCDP desde 1989, los civiles constituyeron una mayor proporción de muertos sólo en Srebenica –aunque no en la guerra de Bosnia en su conjunto–.

Asimismo, en el genocidio de Ruanda y durante el asedio ruso de Mariupol en 2022, dijo Pettersson.

Muchos estudiosos del genocidio , abogados y activistas de derechos humanos, incluidos académicos y grupos de campaña israelíes , dicen que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.

Esto es, citando el asesinato en masa de civiles y la hambruna impuesta.

El ejército israelí no cuestionó la existencia de la base de datos ni los datos sobre las muertes de Hamás y la Yihad Islámica Palestina cuando Local Call y la revista +972 le solicitaron comentarios.

Cuando The Guardian solicitó comentarios sobre los mismos datos, un portavoz afirmó que habían decidido reformular su respuesta.

Afirmó que «las cifras presentadas en el artículo son incorrectas», sin especificar qué datos cuestionaba el ejército israelí.

También indicó que las cifras «no reflejan los datos disponibles en los sistemas de las FDI», sin detallar cuáles.

Un portavoz no respondió inmediatamente cuando se le preguntó por qué los militares habían dado respuestas diferentes a preguntas sobre un solo conjunto de datos.

Palestinos

El ejército también considera confiable el número de víctimas del Ministerio de Salud de Gaza, según informó Local Call.

Además, el ex jefe de inteligencia militar pareció citarlo recientemente, pese a que los políticos israelíes regularmente desestiman las cifras como propaganda.

Ambas bases de datos podrían subestimar el número de víctimas.

Y es que el Ministerio de Salud de Gaza solo registra a las personas cuyos cuerpos han sido recuperados, no a los miles enterrados bajo los escombros.

La inteligencia militar israelí no tiene conocimiento de todas las muertes de militantes ni de todos los nuevos reclutas.

Sin embargo, estas bases de datos son las que utilizan los oficiales israelíes para la planificación de la guerra.

Los políticos y generales israelíes han estimado en 20 mil el número de militantes muertos o han afirmado que la proporción entre civiles y combatientes es tan baja como 1:1.

Las cifras más altas citadas por los funcionarios israelíes pueden incluir civiles con vínculos con Hamás, como administradores gubernamentales y policías.

Esto, a pesar de que el derecho internacional prohíbe atacar a personas que no participan en el combate.

Probablemente también incluyan a palestinos sin vínculos con Hamás.

E incluso se indica que el mando sur de Israel permitió a los soldados reportar a las personas muertas en Gaza como bajas militantes sin identificación ni verificación.

“A las personas se las asciende al rango de terroristas tras su muerte”, declaró una fuente de inteligencia que acompañó a las fuerzas sobre el terreno. “

Si hubiera escuchado a la brigada, habría llegado a la conclusión de que habíamos eliminado al 200% de los operativos de Hamás en la zona”.

Israel

Itzhak Brik, general retirado, afirmó que los soldados israelíes en servicio eran conscientes de que los políticos exageraban el número de víctimas de Hamás.

Brik asesoró al primer ministro, Benjamin Netanyahu, al comienzo de la guerra y ahora se encuentra entre sus críticos más acérrimos.

«No hay ninguna conexión entre las cifras anunciadas y lo que realmente está sucediendo. Es un farol», declaró.

Brik comandaba las academias militares de Israel y afirmó que se mantenía en contacto con los oficiales en activo.

Describió haberse reunido con soldados de una unidad que identificaba a palestinos muertos en Gaza, quienes le dijeron que «la mayoría» eran civiles.

Aunque gran parte de Gaza ha quedado reducida a ruinas y decenas de miles de personas han muerto, la base de datos clasificada enumera casi 40 mil personas que el ejército considera militantes.

Los cuales, además, aún están vivas.

Las estimaciones de bajas realizadas por Hamas y la Yihad Islámica Palestina también indicaron que los funcionarios israelíes estaban inflando el número de muertos militantes en declaraciones públicas.

Lo anterior, dijo Muhammad Shehada, un analista palestino.

Para diciembre de 2024, se estima que 6 mil 500 personas de las facciones militar y política de ambos grupos habían sido asesinadas, según le informaron miembros.

«Israel amplía las fronteras para poder definir a cada persona en Gaza como Hamás», afirmó.

«Todo esto son asesinatos instantáneos con fines tácticos que nada tienen que ver con extinguir una amenaza».

Mayo

La proporción de víctimas civiles entre los muertos podría haber aumentado aún más desde mayo.

Esto, cuando Israel intentó reemplazar a las organizaciones humanitarias y de la ONU que habían alimentado a los palestinos durante la guerra.

Como se sabe, las fuerzas israelíes han matado a cientos de personas que intentaban obtener alimentos de los centros de distribución en las zonas de exclusión militar.

Ahora, a los supervivientes hambrientos, que ya se vieron obligados a permanecer en sólo el 20% del territorio, se les ha ordenado que abandonen el norte de Gaza.

Lo anterior, mientras Israel se prepara para otra operación terrestre que probablemente tendrá consecuencias catastróficas para los civiles.

Modelos

El derecho internacional humanitario se desarrolló para proteger a los civiles en guerras convencionales, en las que los Estados despliegan tropas para enfrentarse en el campo de batalla.

Este sigue siendo, en gran medida, el modelo para la guerra de Rusia en Ucrania.

En Gaza, Israel combate a militantes de Hamás en ciudades densamente pobladas y ha establecido reglas de combate que permiten a sus fuerzas matar a un gran número de civiles.

Esto es, en ataques incluso contra militantes de bajo rango.

La proporción de civiles entre los muertos en Gaza era más comparable a la de las guerras recientes en Sudán, Yemen, Uganda y Siria, donde gran parte de la violencia se dirigió contra civiles, afirmó.

«En estas guerras, los grupos armados tienden a evitar la batalla. No quieren luchar entre sí, quieren controlar el territorio y lo logran matando a civiles».

El gobierno de Israel dice que la guerra es de autodefensa después de los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, que mataron a mil 200 personas.

Líderes

Pero los líderes políticos y militares emplean con frecuencia una retórica genocida.

El general que dirigía la inteligencia militar al comienzo de la guerra afirmó que 50 palestinos debían morir por cada persona asesinada ese día, añadiendo que «ahora no importa si son niños».

Aharon Haliva, quien dimitió en abril de 2024, afirmó que la masacre en Gaza era «necesaria» como «mensaje a las futuras generaciones» de palestinos.

Así dijo en grabaciones difundidas por la televisión israelí este mes.

Muchos soldados israelíes han testificado que todos los palestinos son tratados como blancos en Gaza.

Un soldado destacado en Rafah este año afirmó que su unidad había creado una «línea imaginaria» en la arena y disparado a cualquiera que la cruzara.

Incluyendo dos veces a niños y una vez a una mujer. Dispararon a matar, no a advertir, afirmó. «Nadie les apuntó a las piernas».

Leyes

Finalmente en la investigación se indican las declaraciones de Neta Crawford, profesora de relaciones internacionales en la Universidad de Oxford y cofundadora del proyecto Costos de la Guerra.

La académica , dijo que las tácticas israelíes marcaban un abandono “preocupante” de décadas de prácticas desarrolladas para proteger a los civiles.

En la década de 1970, la repulsa pública ante las masacres estadounidenses en Vietnam obligó a los ejércitos occidentales a modificar su forma de combatir.

Las nuevas políticas se implementaron de forma imperfecta, pero reflejaban un enfoque en limitar el daño a los civiles, algo que ya no parecía formar parte del cálculo militar de Israel, afirmó.