Sheinbaum: Plan para reactivar petroquímica en Veracruz

Se revitalizaría la industria de fertilizantes, con una inversión conjunta de más de 90 mil millones de pesos en Veracruz

Regeneración, 5 de junio 2026– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio su rueda de prensa matutina en Coatzacoalcos, Veracruz. En este evento, la mandataria anunció el inicio de un plan para revitalizar la industria petroquímica y de fertilizantes que implica una inversión de 93 mil millones de pesos entre 2025 y 2030.

Visita

Por su parte, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, destacó que la presidenta ha visitado Veracruz 14 veces.

«Esto demuestra el aprecio que tiene la presidenta por el pueblo veracruzano», manifestó Nahle.

Ella abogó por trabajar en favor de Veracruz y también del país, señalando que «es un estado que contribuye ampliamente a la nación».

La rueda de prensa se llevó a cabo en las instalaciones de la 3ra Zona Naval, mientras la lluvia caía constantemente.

Insumos

La secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que México produce insumos petroquímicos.

Estos insumos, que se importan en la actualidad, buscan ser recuperados mediante diversas acciones para aumentar la producción.

Indicó que se trata de un sector que convierte el gas natural y los derivados del petróleo en materias primas utilizadas en la industria.

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio, proporcionó información sobre la producción nacional proyectada.

Producción

Comentó que, en lo que respecta a los petroquímicos, se espera una producción de 849 mil toneladas al año y de 4 millones de toneladas de fertilizantes.

Esto se logrará a través de la rehabilitación y mejoras en seis complejos petroquímicos, además de nuevas instalaciones.

El funcionario federal añadió que una de las medidas es la rehabilitación del proyecto de Etano-etileno, para lo cual se destinarán 30 mil millones de pesos.

También habló sobre la producción de aromáticos, mencionando productos como Romina, benceno, tolueno, pílenos, hexano y heptano.

Inversión

Informó que se planifica invertir 11 mil millones de pesos para esta área.

En otro ámbito, se asignarán 13 mil millones de pesos para la rehabilitación de amoniaco, y para el proyecto fertinal-ProAgro se destinarán 13 mil 700 millones de pesos.

Igualmente, se prevén nuevas plantas como el Proyecto Escolín, que producirá urea granulada.