CMIC: Obras con acero aumentan costos por aranceles de EE.UU.

Se estima que el proyecto de construcción de 3 mil kilómetros de vías férreas en el sexenio requerirá 1.5 millones de toneladas de acero

Regeneración, 5 de junio 2026– En México, los costos de los proyectos aumentaron entre el 3 y el 6 por ciento en promedio, debido a los aranceles al acero impuestos por EE.UU., según lo manifestó Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Dependencia

Durante una conferencia, el líder empresarial explicó que el país tiene una fuerte dependencia de este material metálico.

Se consume cerca de 28 millones de toneladas anualmente, de las cuales el 60 por ciento se utiliza en la construcción.

Señaló que México produce aproximadamente entre 19 y 20 millones de toneladas, lo que provoca un déficit de alrededor de 8 millones.

El presidente de la CMIC comentó sobre la complejidad de esta situación, ya que el acero también está presente en las maquinarias que se utilizan durante la construcción.

Ciclo

Esto genera un ciclo de exportaciones e importaciones.

Dijo que, ante este panorama, se ha firmado un acuerdo con el gobierno de Sheinbaum para promover la competitividad y el crecimiento industrial en la industria del acero.

El líder de la CMIC también subrayó la importancia de las acereras mexicanas, que son valoradas a nivel internacional por la calidad de sus productos, incluyendo su bajo impacto ambiental.

Acerca de la demanda de acero, se estima que la construcción de 3 mil kilómetros de vías férreas requerirá 1.5 millones de toneladas de este material.

Requerimientos

Además, se necesitarán 150 mil toneladas de acero de refuerzo y 50 mil toneladas de acero estructural.

Se espera que durante el sexenio, el consumo total de acero para trenes de pasajeros sea de 1 millón de toneladas.

La CMIC, mencionó, sigue trabajando para disminuir la dependencia del acero estadounidense y reducir los efectos de estos aranceles.

El líder de la CMIC indicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene un saldo de deudas con contratistas de este sector que suma 3 mil 248 millones de pesos.

Pagos

Destacó que de este total se han pagado 40 incidencias por un total de 210 millones de pesos.

No obstante, aún quedan pendientes 306 incidencias, que suman 3 mil 037 millones de pesos.

Resaltó que esta situación se ha mantenido casi sin cambios en los últimos meses.

Por otro lado, el dirigente empresarial mencionó que a pesar de la desaceleración, la inversión en el sector de la construcción sigue siendo positiva.

Industria

Recordó que esta industria representa el 6.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) y da empleo a 5 millones de personas.

Señaló que el sector enfrenta retos en la ejecución de obras, aunque cuenta con las capacidades necesarias.

Por ello, el organismo propuso un pacto nacional para fortalecer el desarrollo con reglas claras, inversión privada y seguridad jurídica.

Además, se sugieren diez propuestas concretas, incluyendo la creación de un sistema nacional de infraestructura, esquemas de financiamiento colaborativo y la conformación de consorcios.