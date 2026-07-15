De proveedor del Gober Precioso a tirador de Vía Atlixcáyotl

Tirador detenido: Empresario español indiciado por más de una decena de ataques armados contra automóviles en la exclusiva Angelópolis

Regeneración, 14 de julio de 2025. Los portales denominan la noticia como Fin del Pánico Vial a la Captura de Rafael N. durante la madrugada del martes 14 de julio de 2026.

E incluso que marca la historia de la seguridad pública de Puebla al neutralizar una de las amenazas urbanas más atípicas y mediáticas de los últimos años.

Así se narra el arresto de Rafael N., conocido popularmente por la ciudadanía y los medios de comunicación como el «Tirador de la Atlixcáyotl», puso fin a una racha de terror psicológico y peligro real que acechaba a miles de automovilistas cotidianos.

Y, por otra parte, las posteriores revelaciones indican que es un ciudadano español y proveedor de los gobiernos de Melquiades Morales y Mario Marín.

¿Por qué es tan importante la Vía Atlixcáyotl?

Y es que la Vía Atlixcáyotl es el corredor económico, financiero y residencial más moderno y pujante de todo el estado de Puebla, y uno de los más dinámicos del centro de México.

Diseñada originalmente para conectar de forma rápida a la capital poblana con el municipio de Atlixco, esta vialidad mutó a la llamada «Zona de Angelópolis».

Esto, es, se trata de un bulevar se erigen rascacielos residenciales, corporativos internacionales, universidades privadas como el Tec de Monterrey y la IBERO, centros comerciales de lujo y hospitales de alta especialidad.

Así, cuando un delincuente comenzó a dispararle a los automóviles que transitaban por ahí, no solo estaba agrediendo a individuos aislados; estaba atacando directamente el corazón financiero de la ciudad, ahuyentando las inversiones y alterando la movilidad de un eje por donde transitan decenas de miles de personas cada hora para trabajar, estudiar o comerciar.

Balacera de Madrugada: La Crónica del Arresto

El reloj marcaba aproximadamente las 4:00 AM cuando el silencio de una de las zonas habitacionales más exclusivas del estado se rompió por completo.

Fuerzas combinadas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, la Policía Estatal, Ejército y Marina desplegaron un cerco táctico en el Fraccionamiento Residencial Santa Fe.

Ello por una orden de aprehensión y cateo en la residencia de Rafael N..

Lejos de entregarse a las autoridades, el sospechoso opuso una resistencia violenta. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el portal informativo Reto Diario el mismo 14 de julio de 2026, se detalló que:

«Elementos de la FGE fueron recibidos con disparos al ingresar al residencial para cumplimentar el cateo en el domicilio del imputado».

La agresión armada desencadenó un intercambio de balazos de alta intensidad que despertó a los colonos y causó alarma en las plataformas digitales debido a las detonaciones continuas.

A pesar del peligro de la refriega en una zona densamente residencial, los cuerpos de élite lograron implementar protocolos de contención y defensa, luego sometido y neutralizado en el interior del inmueble sin que se registraran pérdidas humanas ni heridos entre el personal ministerial o las fuerzas federales de apoyo.

Operaba tirador

Durante poco más de siete meses, perpetró de 11 a 12 ataques documentados contra personas que manejaban autos compactos, camionetas o vehículos de carga en movimiento sobre la Vía Atlixcáyotl.

El pánico comenzó a escalar debido a la mutación de su comportamiento delictivo.

En sus primeras apariciones viales registradas a inicios de año, el delincuente empleaba pistolas de aire comprimido, balines o postas de metal que fracturaban los parabrisas.

No obstante, con el paso de los meses, la violencia evolucionó hacia el uso de armas de fuego reales de calibre 9 milímetros, proyectiles capaces de atravesar carrocerías y cobrar vidas humanas.

Uno de sus últimos ataques conocidos ocurrió el pasado 9 de julio en las inmediaciones del campus del Tecnológico de Monterrey, lo que aceleró la presión social sobre las agencias de inteligencia.

Las autoridades determinaron que actuaba de manera aislada y motivado por aparentes arranques de ira vial o desajustes conductuales temperamentales.

La captura no fue fortuita

La Fiscal General del Estado de Puebla, @idamis35, informó sobre la aprehensión de Rafael N., identificado como el probable responsable de realizar disparos contra vehículos en la Vía Atlixcáyotl y zonas aledañas.



La detención fue resultado del trabajo coordinado entre la… pic.twitter.com/g55pViR3pn — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 14, 2026

Al disparar de manera intermitente y escondido en las inmediaciones de edificios altos y zonas condominales, rastrearlo de forma convencional resultaba casi imposible.

Y aquí entró la ciencia forense moderna. La FGE recurrió a la tecnología de escáner láser 3D de 360 grados para mapear tridimensionalmente las escenas de los crímenes viales.

Al registrar la deformación del metal de los autos dañados y la posición exacta de los impactos, las computadoras pudieron realizar líneas vectoriales hacia atrás (reconstrucción balística inversa).

Esta triangulación matemática de las trayectorias de las balas fue el hilo conductor que apuntó de forma directa hacia el Fraccionamiento Santa Fe, dándole a los jueces la certeza necesaria para emitir la orden judicial ejecutada hoy.

Datos

Por esta razón, el éxito de un operativo policial complejo que involucra tecnología forense de punta es interpretado en los mercados internacionales como una señal de certidumbre institucional y estado de derecho.

Demuestra que la infraestructura urbana donde viven los directivos, ingenieros y trabajadores globales está siendo protegida de manera efectiva por las autoridades.

Empresario

El detenido fue identificado detalladamente por la Fiscalía General del Estado de Puebla como Rafael Zabalza Beraza, empresario del ramo farmacéutico y de la industria médica.

Sus compañías se enfocaban en la proveeduría de insumos clínicos, así como en el mantenimiento técnico de equipo médico y electromecánico para complejos hospitalarios.

Las indagatorias también lo vinculan con operaciones comerciales en el sector de las estaciones de servicio (gasolineras) y la tecnología aplicada a la salud, por medio de firmas como Chudamed Comercial, Grupo Iruña, Antarak e Itebio.

El historial de negocios de Rafael Zabalza Beraza con el gobierno abarca más de una década de proveeduría en los sectores de salud e infraestructura, extendiéndose por diferentes administraciones estatales y extendiéndose incluso fuera de Puebla.

Así, las administraciones gubernamentales implicadas incluyen al exgobernador Melquíades Morales Flores (1999–2005): Las investigaciones periodísticas indican que durante este sexenio priista comenzó a consolidarse como un proveedor recurrente de insumos hospitalarios para el sector salud del estado.

Y con Mario Marín a través de la Secretaría de Salud de Puebla, sus empresas obtuvieron adjudicaciones directas millonarias. Una de sus firmas más beneficiadas recibió 94 millones de pesos para el servicio de mantenimiento de equipos médicos de alta especialización.

Por varios lados

En 2013, fuera de Puebla, a través de la empresa Biotecnología CADO S.A. de C.V. (de la cual era principal accionista y representante legal), obtuvo una licitación pública internacional por 26 millones 203 mil pesos. El contrato consistió en vender equipo médico y de laboratorio para el programa de salud PRONAREMI

Por otra parte, en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE), recibió contratos por 1.28 millones de pesos por concepto de proveeduría técnica para este organismo de infraestructura hidráulica.