Gabinete de Seguridad Rechaza Nexos con Cárteles

El Gabinete de Seguridad mexicano niega acusaciones de la DEA sobre vínculos con el narcotráfico y destaca cifras históricas de detenidos

Regeneración 14 de julio de 2026.– El Gabinete de Seguridad de México negó vínculos con el crimen organizado.

Las autoridades federales desmintieron de forma conjunta al director de la DEA, Terry Cole.

El funcionario estadounidense aseguró que existen nexos activos entre el gobierno y los cárteles.

Las instituciones mexicanas calificaron estas declaraciones como falsas y carentes de fundamentos.

Por el contrario, el bloque de seguridad nacional defendió la transparencia de sus operativos actuales.

Las secretarías afirmaron que las palabras de Cole «carecen de sustento y no corresponden a los resultados» públicos.

Frente a este panorama, el gobierno mexicano reiteró su compromiso de mantener una estrecha colaboración bilateral.

La soberanía nacional y el respeto mutuo deben guiar esta relación de seguridad.

Resultados del combate criminal

A pesar de los cuestionamientos externos, la estrategia de seguridad nacional reporta avances contundentes.

Las autoridades federales basan su combate al narcotráfico bajo una estricta política de cero impunidad.

La inteligencia y la coordinación estatal han permitido detener a miles de presuntos delincuentes.

El gobierno detalló el decomiso de miles de armas y toneladas de sustancias ilícitas.

En consonancia con este esfuerzo, las corporaciones reportaron la captura de casi 60 mil personas.

Las fuerzas armadas también desmantelaron más de dos mil laboratorios de drogas sintéticas.

Sobre este punto, el informe oficial destacó el decomiso de «más de 5 millones de pastillas de fentanilo».

Estas acciones demuestran el debilitamiento constante de las organizaciones delictivas en el país.

Combate a la corrupción interna

Además del golpe al narcotráfico, el gobierno combate la corrupción dentro de sus propias estructuras.

Las investigaciones ministeriales alcanzaron a diversos servidores públicos coludidos con la delincuencia organizada.

Gracias a la Operación Enjambre, decenas de funcionarios estatales y municipales terminaron tras las rejas.

La justicia mexicana demostró que no existe protección para ningún servidor corrupto.

Como consecuencia de este golpe, el gobierno reafirmó su compromiso con la legalidad institucional.

El Gabinete de Seguridad enfatizó que «no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas».

Por esta razón, la cooperación internacional sigue activa para capturar a los criminales más peligrosos.

Los objetivos prioritarios requeridos por Estados Unidos continúan siendo entregados a la justicia.