Decenas de víctimas tras atentados en Nigeria

Al noreste de Nigeria, estallaron bombas en la entrada de un hospital y en dos mercados populares. Acusan a extremistas

Regeneración, 16 de marzo de 2026. Portales destacan que varias bombas explotaron en al menos tres lugares del estado de Borno, en el noreste de Nigeria, la noche del lunes.

Esto es, causando la muerte y heridas a decenas de personas, según informaron los servicios de emergencia.

Los hechos en Maiduguri, capital del estado de Borno, donde extremistas yihadistas nigerianos de Boko Haram son insurgencia desde hace más de una década.

Nigeria

Las explosiones se produjeron en la entrada del Hospital Universitario de Maiduguri y en dos mercados locales, conocidos como la Oficina de Correos y el Mercado del Lunes.

Lo anterior en declaraciones de Sirajo Abdullahi, jefe de operaciones de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de Nigeria (NEMA, por sus siglas en inglés) en Maiduguri.

“Hay heridos y todavía los están atendiendo en el hospital”, dijo Abdullahi. “No podemos dar la cifra exacta hasta que hagamos el recuento”.

Ningún grupo se ha atribuido aún la responsabilidad de los presuntos atentados.

El ejército nigeriano declaró anteriormente en un comunicado que había repelido ataques de presuntos militantes islámicos en la madrugada del lunes en las afueras de Maiduguri.

Durante años, Nigeria ha estado luchando contra una compleja crisis de seguridad provocada por diferentes grupos armados, especialmente en la parte norte del país.

Three explosions reported in Maiduguri this evening, one near the Teaching Hospital.



But na South-East army dey always find “bomb factory.” 🤔#Maiduguri #Nigeria



pic.twitter.com/NwySzDkB8C — UWOMANO (@sarletlee) March 16, 2026

“En estos momentos, más de 200 personas han resultado heridas y están recibiendo atención en el servicio de urgencias”, señaló la AP.

“Si bien podría decirles que murieron muchísimas personas, para ser honesto, muchas perdieron la vida en el lugar de los hechos inmediatamente después de que explotara la bomba. Es desolador”.

Testigos

Cita además otros testigos que afirman haber evacuado 10 cadáveres de la oficina de correos y del mercado de los lunes.

“Muchas víctimas fueron trasladadas de urgencia a la sala de emergencias, pero algunas fallecieron en el hospital. Necesitamos sangre con urgencia”.

“Este ataque ha sido uno de los más mortíferos en Maiduguri en años”.

El gobernador de Borno, Babagana Umara Zulum, declaró el lunes en un comunicado que condenaba en los términos más enérgicos las explosiones.

“Mis pensamientos y oraciones están con las familias de las víctimas y los heridos a consecuencia de la explosión. Este acto es totalmente condenable, bárbaro e inhumano”, declaró Zulum.

Alerta

Por otra parte, Vaticano News, subrayó las alertas de la Cruz Roja Internacional tras 15 años de guerra en el noreste de Nigeria con consecuencias devastadoras para la infancia.

Dice que el conflicto tiene su origen en las atrocidades cometidas por el grupo terrorista fundamentalista Boko Haram: saqueos, masacres, violaciones y secuestros masivos.

Mismos que han convertido al país en uno de los más peligrosos del mundo durante años.

Según estimaciones del CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) , la emergencia humanitaria en las regiones del norte se agrava progresivamente debido a la violencia continua contra la población civil.

Junto con la falta de financiación para abordar la inseguridad alimentaria.

En 2025, más de 300 mil personas, incluidos más de 16 mil niños menores de cinco años y más de 19 mil mujeres embarazadas y lactantes, recibieron tratamiento para la desnutrición aguda grave en los centros del CICR.

Se indica que sin acceso a tierras cultivables ni a un ingreso estable, el vínculo entre el desplazamiento y la desnutrición se agrava.

Esto, especialmente en zonas de guerra, donde millones de desplazados están expuestos a los incesantes ataques de las fuerzas paramilitares islamistas.

La situación es particularmente grave para las niñas, que a menudo son víctimas de violencia sexual por parte de los militantes.