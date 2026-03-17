Gobierno de Senegal endurece las leyes contra la homosexualidad

Esta reforma a la ley en Senegal impone penas de hasta 10 años de prisión por lo que considera “actos contra la naturaleza

Regeneración, 13 de marzo 2026– El Congreso de Senegal aprobó el miércoles un cambio legal que aumenta las penas relacionadas con la homosexualidad y agudiza la represión contra activistas, grupos y miembros de la comunidad LGTBI+.

🇸🇳🏳️‍🌈 | Así celebró el Congreso en Senegal el aumento de las penas de prisión para la homosexualidad:



«La homosexualidad no es nuestra cultura».



El delito de homosexualidad será castigado ahora con entre 5 y 10 años de prisión. pic.twitter.com/MhimJsMslQ — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) March 13, 2026

Homofobia

En las últimas semanas, el ambiente social de creciente homofobia ha llevado a la difusión en redes sociales de fotos, identidades y direcciones.

Esto ha forzado a cientos de personas LGTBI+ o aliadas en la lucha por sus derechos a buscar refugio en países cercanos y europeos, si logran obtener un visado.

O a esconderse en localidades y pueblos del interior, de acuerdo a lo que dicen las organizaciones que defienden sus derechos.

Pierre (nombre ficticio) abandonó su hogar en Dakar y se está refugiando en la casa de un amigo:

Testimonio

“Vivimos con miedo. Con una simple denuncia, pueden señalarte en la calle y venir a buscarte”, comenta.

La reforma modifica el artículo 319 del Código Penal, que está en vigor desde 1965.

Este artículo castiga los llamados “actos contra la naturaleza” con penas que van de uno a cinco años de prisión para quienes tengan relaciones con personas del mismo sexo.

Con la nueva modificación, las penas se incrementan a entre cinco y 10 años, siendo las más severas para los casos que involucren a menores.

Persecución

La ley también amplía el alcance de la persecución penal a “personas y entidades que apoyen o financien la filosofía LGTBI”.

Además, se aumentan las sanciones económicas: las multas, que antes podían llegar a 2. 250 euros, ahora podrán ascender a 15. 000, dependiendo de la gravedad de los hechos.

En el marco jurídico senegalés, la homosexualidad se equipara a comportamientos como la necrofilia o la zoofilia.

Voto

Un total de 135 diputados votaron a favor de este cambio, con tres abstenciones.

No obstante, casi todos los miembros de la oposición, que tiene 30 curules, decidieron no participar en la votación de la ley.

Hace dos semanas, Pierre hizo sus maletas y se trasladó de la capital a un pueblo del interior.

“Estamos atrapados.

Todo este debate público solo empeora nuestra situación. Siempre he tratado de vivir en la discreción, pero mis vecinos empiezan a sospechar.

Miedo

Tengo mucho miedo”, dice por teléfono desde la casa de un amigo. Con 54 años, casado y padre de cuatro hijos, vive su homosexualidad en secreto.

“Escondí mi verdadera identidad, intenté pasar desapercibido. Hasta mi matrimonio fue un intento de aliviar la presión. Pero soy lo que soy.

Las cosas han empeorado mucho. Siento que en cualquier momento van a arrastrarme por la calle, a golpearme o algo peor”, reveló.

🔴 Senegal aprueba elevar hasta diez años las penas de cárcel por tener relaciones homosexuales.



👉 "No aceptamos la homosexualidad, no está en nuestra cultura". pic.twitter.com/eHB0TgjXV8 — okdiario.com (@okdiario) March 13, 2026

Arrestos

A principios de febrero, más de 30 individuos fueron arrestados en Senegal con cargos de:

«Actos contra la naturaleza», transmisión intencionada del VIH, pedofilia y abuso sexual a menores.

Todo esto llevó a una protesta en contra de la homosexualidad que se desarrolló en las calles de Dakar.

Grupos islámicos

Esto es parte de una campaña homofóbica impulsada por organizaciones islámicas, como Jamra y And samm djiko yi.

Dichos grupos han estado presionando durante años para que se endurezcan las leyes sobre la diversidad sexual.

Jamra afirma tener un listado de 650 personas homosexuales y activistas LGTBI+ que la policía utilizará para su detención.