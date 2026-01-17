Denuncias contra Julio Iglesias, esto se sabe

Ambas trabajadoras domésticas indican que Iglesias les exigió hacerse pruebas de VIH, clamidia y embarazo: “No es algo normal”

Regeneración, 17 de enero 2026– Las acusaciones de abuso sexual y discriminación contra Julio Iglesias por parte de dos extrabajadoras de las mansiones del cantante en el Caribe avanzan con nuevos hallazgos que agravan la situación.

Investigación

Una investigación realizada por elDiario.es y Univisión, publicada esta semana, revela que las exempleadas afirman haber sufrido agresiones sexuales.

Además, reportan acoso y abuso de poder mientras trabajaban en régimen interno en las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas en 2021.

La denuncia fue presentada el 5 de enero en España, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado una investigación contra Iglesias.

Mientras tanto, este miércoles se han revelado nuevos detalles del caso.

Exámenes ginecológicos

La información médica a la que ha accedido elDiario.es muestra cómo las trabajadoras domésticas fueron sometidas a exámenes de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo.

En el área de ginecología, estas pruebas eran solo para el personal femenino.

Las empleadas también afirman que estas pruebas, que no tenían relación con su labor, se llevaron a cabo sin su consentimiento e implícitamente bajo la amenaza de perder su empleo.

Las mujeres han comentado que los procedimientos incluyeron ecografías pélvicas y pruebas de embarazo.

Violación de derechos

Esto refleja un contexto de discriminación y violación de derechos.

Rebeca, un nombre ficticio de una de las exempleadas, relata: “Él nos mandó a las chicas al ginecólogo y hacernos examen general.

Había 10 o 12 chicas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas”.

Carolina – nombre que también oculta la verdadera identidad de la exempleada – confirma:

“Ellos nos mandaron al médico, a todas. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual.

Nos hicieron ecografías y pruebas de sangre para ver si teníamos algún tipo de enfermedad. No me pareció normal”.

En ese sentido, Carolina asegura que nunca había pasado por un examen médico igual en otras mansiones, aunque sí había tenido controles de drogas y VIH para ser contratada en otra villa.

📌 El cantante Julio Iglesias rompió su silencio este viernes y calificó de "absolutamente falsas" las acusaciones de dos exempleadas, que denunciaron a la estrella ante la justicia española por presuntos delitos sexuales y trata de personas.



Las denuncias, que ya son de… pic.twitter.com/FlVMTAQ8bO — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 16, 2026

Controles médicos

El medio español detalla en su investigación que los controles médicos no se hacían antes de ser contratadas, sino durante el tiempo de trabajo.

Ninguna de las mujeres pagó por las pruebas y todas fueron atendidas por el mismo médico.

“No dijeron exactamente la palabra obligatoria, pero si estábamos trabajando allí… Nadie dijo que no. Eso era todo así en la casa”, añade Rebeca.

Sobre este tema, fuentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comentan que estas pruebas médicas resultan ser discriminatorias.

Pruebas

“Las pruebas ginecológicas y los test de embarazo sin motivo suponen discriminación por razón de sexo…

…tanto en la contratación como en el periodo de trabajo, pues solo se hacen a las mujeres”, han declarado, según lo expuesto en la investigación.

Asimismo, la normativa en República Dominicana castiga a los jefes que realicen pruebas de VIH a sus empleados.

Las víctimas aclararon que han optado por hacer públicos sus testimonios y presentar quejas con el fin de motivar a otras afectadas por Iglesias a hablar.

Durante años fue visto como el “seductor eterno”. Hoy, Julio Iglesias enfrenta graves denuncias por abuso, ac0so y explotación laboral presentadas por dos ex trabajadoras.#JulioIglesias #farandula #cantante #Thalia #VeronicaCastro pic.twitter.com/5em6COIHns — Quinto Poder (@quintopodermex) January 16, 2026

Impacto

“Yo creo que el impacto de que nosotras acudamos a la justicia es enviar ese mensaje a todas las víctimas de esta persona, de Julio Iglesias, a que hablen y que crean en la justicia.

Que comprendan que no solo les sucedió a ellas. Esto es algo que esta persona ha estado haciendo durante muchos años”, afirman.

Como resultado de la denuncia, el Gobierno de España está considerando la opción de revocar al artista la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.