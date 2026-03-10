El Día Mundial del Riñón se celebra el 10 de marzo

Visitar al médico de manera preventiva es esencial para prevenir enfermedades de riñón, así como una alimentación apropiada

Regeneración, 10 de marzo 2026– Cada año, el 10 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, un día para recordar la relevancia de cuidar los riñones y prevenir las dolencias que pueden afectarlos. Esta campaña es promovida por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón.

Proposito

El propósito es informar a la gente acerca de la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento de las enfermedades renales.

Los riñones tienen funciones cruciales para el cuerpo.

Son responsables de filtrar la sangre, eliminar toxinas y el exceso de líquidos mediante la orina.

También ayudan a regular la presión arterial, a producir hormonas y a mantener el equilibrio mineral en el organismo.

Problemas de salud

Cuando estos órganos no funcionan adecuadamente, pueden surgir serios problemas de salud.

Por ejemplo, la Enfermedad renal crónica es una afección que afecta a millones a nivel mundial.

Según expertos en Nefrología, muchas enfermedades de los riñones pueden desarrollarse de manera silenciosa durante años sin mostrar síntomas evidentes.

Por esto, el Día Mundial del Riñón se dedica a fomentar la detección temprana a través de exámenes médicos sencillos, como análisis de sangre y orina.

Enfermedades

Entre los principales factores de riesgo están enfermedades como la Diabetes y la Hipertensión arterial.

Ambas pueden perjudicar los riñones si no se controlan adecuadamente con el tiempo.

También juegan un papel importante otros aspectos como la obesidad, el consumo excesivo de sal, la falta de ejercicio y los antecedentes familiares.

Los expertos aconsejan adoptar estilos de vida saludables para cuidar la salud de los riñones.

Recomendaciones

Algunas de las recomendaciones más importantes son llevar una dieta equilibrada y beber suficiente agua.

Además, es importante hacer actividad física regularmente y evitar tomar medicamentos sin la dirección de un médico.

Igualmente, es esencial hacerse chequeos médicos periódicos, especialmente en personas con factores de riesgo.

Detección

Detectar un problema en los riñones a tiempo puede hacer una gran diferencia en el tratamiento y en la calidad de vida del paciente.

El Día Mundial del Riñón resalta la importancia de estar atentos a la salud de estos órganos, que muchas veces son ignorados hasta que ocurre una complicación.

Informarse, adoptar estilos de vida saludables y ir al médico de manera preventiva son acciones esenciales para prevenir enfermedades en los riñones y mantener una buena calidad de vida.

Cada año, esta fecha nos invita a reflexionar sobre la necesidad de cuidar el cuerpo y reconocer el papel esencial de los riñones en el funcionamiento del organismo.