Informe de Seguridad CDMX 2025: Resultados y Rumbo para 2026

Jefa Clara presentó el balance de seguridad 2025. Reducción del 56% en delitos de alto impacto y récord en detenciones por extorsión en CDMX

Regeneración, 17 de enero de 2026.– La Ciudad de México vive un momento clave en su historia de seguridad pública. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó resultados contundentes sobre la incidencia delictiva.

El año 2025 cerró como el periodo con menos delitos de alto impacto desde 2012. Actualmente se registran apenas 57 delitos diarios de este tipo en toda la capital.

Esta cifra representa una reducción del 56% respecto a los datos de 2019. La estrategia integral de seguridad ha logrado revertir tendencias delictivas que parecían inamovibles.

#InformeDeSeguridad | 💜 En 2025 disminuyó el feminicidio ⚖️



🏙️ Durante el 2025 se registró una disminución del 35.3% del delito de feminicidio, además de los 44 casos registrados reporta la judicialización de 42. En la Ciudad de México trabajamos todos los días para eliminar…

Cero impunidad en violencia de género

En el rubro de género, los avances son verdaderamente significativos para las mujeres. El feminicidio registró una disminución del 35.3% en comparación con el año anterior.

Lo más relevante es que la impunidad en este delito está por erradicarse totalmente.

De los 44 casos ocurridos, 42 ya cuentan con responsables bajo proceso judicial. “Hoy la Ciudad de México es más segura para las mujeres”, afirmó la Jefa Clara.

La violencia de género se enfrenta con investigación sólida y sanciones que son efectivas.

Hoy estuve presente en el Primer Informe de Resultados de la titular de la @FiscaliaCDMX, @BerthaAlcalde.

El gran trabajo que la #FGJCDMX, ha realizado en este año de labores, ha permitido grandes resultados como: más cumplimientos de órdenes de aprehensión que se incrementaron…

Golpe a la extorsión y recuperación de la paz

Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde Luján reportó una labor histórica de investigación. 2025 fue el año con más órdenes de aprehensión cumplimentadas en la historia capitalina.

La eficiencia en las detenciones por delitos de alto impacto subió un 15% anual.

El combate a la extorsión logró un incremento del 101% en presuntos delincuentes procesados. Este delito se posiciona como la prioridad absoluta de seguridad para el año 2026.

Quien delinque en esta ciudad ahora responde ante la justicia de forma casi inmediata.

El sistema de videovigilancia más robusto de América protege al mercado mayorista más grande del mundo.



Hoy recibimos a Mónica Pacheco, coordinadora de la @CdeAbastoCDMX, para fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto en favor de este espacio clave para la ciudad.



Desde…

Tecnología y bienestar policial

El modelo preventivo también destaca por su gran capacidad de respuesta tecnológica. La capital mexicana es hoy la ciudad más videovigilada de todo el continente americano.

Suman ya 115,000 cámaras conectadas para proteger la integridad de los habitantes locales.

La @SSC_CDMX trabaja todos los días atendiendo los reportes que realizan las y los ciudadanos mediante #911CDMX, #BotónDeAuxilio, #RedesSocialesC5 o por consignas de videomonitoreo 📹🚓👮🏻‍♀️👮🏻‍♂️



📺 ⏭ https://t.co/iDwDXVWdhX



Visita nuestro canal #CasoDeÉxitoC5 ✨🎖️✅…

Además, el salario de los policías ha crecido un 80% desde el año 2018.

Esta inversión dignifica el trabajo de quienes arriesgan su vida por la paz común. Las fuerzas federales y locales trabajan en una coordinación diaria que es permanente.

Atención a las causas

Finalmente, la estrategia se enfoca en atender las causas profundas de la violencia. El programa de salud mental para jóvenes alcanzó a más de 711,000 estudiantes secundarios.

Ante una emergencia, como el sismo de hoy, lo más importante es saber qué hacer. Mantén tu mochila de vida a la mano, ten clara tu ruta de evacuación y platíquenlo en familia.



¡En la #CapitalDeLaTransformación, #LaPrevenciónEsNuestraFuerza!

Se busca que la baja en las cifras se traduzca en tranquilidad real. La ciudad se prepara con fuerza para recibir eventos internacionales de gran escala.

Garantizar la paz y reducir la impunidad sigue siendo la meta principal de 2026.