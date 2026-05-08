Derecho al Cuidado: Pilar para la Salud Pública

Jefa Clara reconoce constitucionalmente el derecho al cuidado, busca redistribuir tareas para mejorar la salud de las mujeres capitalinas

Regeneración, 7 de mayo de 2026.– La Secretaría de Salud Pública celebra hoy las nuevas reformas a la Constitución de la Ciudad de México.

Estos cambios legales garantizan el derecho humano a cuidar y recibir cuidados de forma digna y segura.

La modificación a los artículos 3 y 9 pone la vida en el centro de las políticas públicas locales.

Esta normativa favorece directamente el bienestar físico y mental de todos los habitantes de la capital del país.

En este contexto de avance legislativo, la corresponsabilidad del Estado aparece como un factor determinante para el éxito.

Las instituciones públicas se convierten ahora en los pilares fundamentales del nuevo Sistema de Cuidados capitalino.

El gobierno asume un rol activo para asegurar la protección social de quienes realizan estas tareas esenciales.

Estas medidas fortalecen la estructura institucional y promueven una comunidad mucho más saludable y equilibrada.

Equidad y bienestar para las mujeres

La iniciativa fue presentada originalmente por la Jefa de Gobierno para saldar una deuda histórica con la sociedad.

Sobre este avance, la mandataria capitalina «Clara Brugada Molina reconoce el valor social y económico del trabajo de los cuidados».

Históricamente estas labores han representado una sobrecarga injusta y desproporcionada para la población femenina.

La reforma busca romper con los ciclos de desigualdad que afectan la vida de miles de mujeres.

Por otro lado, la distribución equitativa del trabajo doméstico permite que las mujeres recuperen tiempo vital para ellas.

La titular de la «Secretaría de Salud Pública señala que esta desigualdad ha generado desventajas en el ejercicio de sus derechos».

Al liberar horas de trabajo, se fomentan mejores condiciones para la prevención y la atención médica oportuna.

El autocuidado deja de ser un lujo para convertirse en una posibilidad real bajo este nuevo esquema.

Vanguardia en salud y legislación

La Ciudad de México se posiciona nuevamente como un referente regional en materia de derechos humanos y sociales.

Esta legislación transformadora resulta fundamental para construir una metrópoli que sea mucho más productiva y también sana.

El reconocimiento constitucional del cuidado coloca a la capital como punta de lanza en políticas de bienestar.

Es un paso decisivo hacia la modernización de los servicios públicos con una visión humana y progresista.

De manera complementaria, el enfoque preventivo se fortalece gracias a la estructura del nuevo marco legal vigente.

La normativa facilita que cada ciudadano acceda a una red de apoyo gubernamental mucho más robusta y eficiente.

Cuidar se entiende ahora como una función social compartida entre las familias y el aparato estatal.

Este cambio de paradigma asegura un futuro con mayor calidad de vida para las próximas generaciones capitalinas.