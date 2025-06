(Des) montajes: Francisco Barrios “El Mastuerzo” en vivo, desde el Sindicato Rupestre

Por: Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx.- Hay una memoria colectiva en el canto popular, que recobra y vuelve presencia la utopía, que no deja de resonar por esa gran memoria que suman diversos movimientos sociales en nuestra historia reciente, como aquellos que se anotan desde el Asalto al Cuartel de Madera, allá en Chihuahua en el año de 1965.

Lo que se suelta desde las tripas quienes han sido reprimidos, criminalizados o desparecidos antes y después del 68. Cerca de estos días desde luego los movimientos y resistencias producto del neoliberalismo ya en este siglo.

La dinámica de distintos cambios sociales abreva de sus ámbitos sonoros, hablamos del género –canción- con una importante ancla y metáfora desde lo popular y en lo carpero en esos orígenes de “la botella” que ha ido metamorfoseándose en distintas modalidades y presentaciones.

Francisco Barrios “El Mastuerzo”, reflexiona en sentidos tanto acústicos como de esa enorme epistemología de cada lucha, arraigada en sus acordes. “El Mastuerzo” es esa voz familiar, cálida a veces y que acompaña, rasposa otras tantas como enfática y severa, gozosa y compartida, ese carnal que canta al amor con sensibilidad diáfana; Ese soundtrack personal para muchos, hilo musical desmadre y reflexión, de inmanente itinerancia y constante recorrido se encuentra en Francisco Barrios “El Mastuerzo” en vivo, desde el Sindicato Rupestre.

En esa idea subterránea que no parodia como doble rebajado simple, sino refiere al surrealismo. Que es endógena y también exógena en cuanto a producción musical por la idea onírica más compleja y sobremoderna del vaso comunicante que es subterfugio urbano, “cloaca comunicante”, sa un tejido rico como cronología en los temas por que el “El Mastuerzo” también es testimonio, ha estado ahí por varias décadas sin dejar de observar con poética y detenimiento, aquellas miradas que han trascendido sin deificarlas ni cancelarlas, siempre con un horizonte amplio como el de la lucha zapatista y el reciente encuentro en Chiapas que tuvo lugar en Chiapas y en torno al arte.

Más que respuestas a una entrevista: Francisco Barrios nos dota de iconoclasta rebeldía en las ideas y experiencias que comparte para Regeneración.mx

Mastuerzo: En vivo desde el Sindicato Rupestre, fue una iniciativa justo como el nombre lo indica, del Sindicato Rupestre, cuando aún estaba en el local que tenían en Avenida Calzada de Tlalpan, a un lado del Metro Ermita y que fue un espacio que duró algunos años ahí, convocaron a una serie de artistas, particularmente músicos cantores, digamos rupestres o cercanos al rupestrismo y nos invitaron al Maestro Carlos Arellano y a mí a grabar en una misma sesión, el mismo día en la misma sesión y así fue que salió el disco, en un paquete de dos discos. Se grabó hace aproximadamente un año y acaba de salir en semanas recientes a las plataformas.

A.G. ¿Cómo fueron seleccionados estos temas y por qué? ¿Qué te refieren hoy?

Mastuerzo: Bueno, justo como tenía la conciencia de que es un disco en directo y en vivo, hay ciertas canciones que uno va dejando ahí a un lado y que son significativas en ciertos contextos. Incluí alrededor no estoy seguro si 17 canciones algunas muy breves justo para darles vida, traerlas hacia la actualidad. Básicamente fue el criterio, traer canciones que de alguna forma están aisladas, que estaban perdidas en su propio álbum LP.

A.G. Participaste recientemente en el encuentro de Arte, rebeldía y resistencia” organizado por el EZLN en Chiapas. Platícanos cómo te fue y cuál es tu reflexión de esa experiencia.

Mastuerzo: Bueno, participamos en el primer encuentro en diciembre 2024 -enero 2025 y llevamos una ponencia respecto a la resistencia. la que consistió en varias canciones acompañadas con un choro, una disertación que más o menos ligaba particularmente cierta historia que tiene que ver con los cantores que le hemos cantado, que le han cantado durante tantos años a las luchas populares.

Percibimos que fue muy bien recibida, fue una ponencia que hicimos de manera colectiva con varios compas que íbamos más o menos en la misma frecuencia, particularmente José Vergara y Juan Cubas Fridman del proyecto “Botellita retornable” que me acompañaron ahí, junto con Valentina Flores mi compañera, además de otros camaradas que se sumaron; Argelia Guerrero, Karla y otros camaradas más, así que fue muy enriquecedora la experiencia. Ya en el encuentro más reciente, participé cantando pero particularmente fuimos a escuchar, a mirar cuáles son las propuestas actuales que existen desde el arte y desde las distintas formas disciplinas del arte.

A.G. ¿Cuál es la importancia de la rebeldía y la resistencia en el arte para ti?

Mastuerzo: Bueno, para mí es una forma de resistir frente a la vida, a la enajenación y a la manipulación. Una forma de resistir al sistema global, una forma de darle la cara. En mi caso concreto, esa forma se da a través de mis canciones. Con ellas me significo, con ellas respondo a la realidad de alguna manera y por supuesto pretendo y creo que lo he hecho durante muchos años, acompañar con mis canciones las distintas luchas y resistencias que me han correspondido digamos, de manera contemporánea.

A.G. ¿Tendrás presentaciones al respecto de este material?

Mastuerzo: Las tocadas son todo el tiempo, a cada tanto vamos hablando de lo mismo, así que tengo presentaciones a la semana en distintas formas a través incluso de pequeñas entrevistas por streaming, en las plataformas, y por supuesto toquines, que es lo que más creo yo que hago, ir a cantar.

Con espléndidas fotografías de JONA RACE en este artículo, siempre agradeciendo el carnalismo y el amor enorme que pone por delante Francisco Barrios, concluye el infinito Mastuerzo para (Des)montajes:

Esta producción, este disco en vivo que se logró a través del Sindicato rupestre, ya está en las plataformas, está en todas además. Por ahí salieron unos cuantos cientos de discos físicos, esos los encuentras en las presentaciones.

https://orcd.co/elmastuerzosindicatorupestre

