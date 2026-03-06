El naufragio de 2021 en el Canal de la Mancha pudo evitarse

Una pesquisa determinó que el naufragio podría haberse prevenido, revelando deficiencias en la respuesta ante el desastre

Regeneración, 6 de febrero 2026– Las muertes de más de 30 migrantes que intentaban atravesar el Canal de la Mancha desde Francia hacia el Reino Unido en una embarcación pequeña eran evitables, según una investigación oficial publicada este jueves sobre el peor accidente documentado en esa ruta.

Informe

El informe revisó el naufragio que sucedió en noviembre de 2021, cuando un bote inflable que llevaba migrantes se desinfló durante el trayecto.

En este incidente, perdieron la vida 27 hombres, mujeres y niños, y otras cuatro personas desaparecieron, sin que sus cuerpos fueran recuperados.

Solo dos individuos sobrevivieron, y uno de ellos testificó ante la investigación que había más personas en el bote de lo que se pensaba inicialmente.

El presidente de la investigación, Ross Cranston, sostuvo en su informe que “las muertes eran evitables”.

Causa

Destacó como la causa principal del desastre las redes de trafico de personas, que subieron al menos a 33 migrantes a “una embarcación inadecuada con un equipo de seguridad deficiente”.

La pesquisa también señaló deficiencias en la respuesta de los organismos oficiales.

De acuerdo al informe, un barco de guerra francés no respondió a una solicitud de ayuda hecha por la guardia costera británica.

Por parte del Reino Unido, Cranston aseguró que se tomó “una serie de decisiones incorrectas”, incluyendo el hecho de haber terminado la búsqueda de supervivientes demasiado pronto.

Investigación

La investigación afirmó que la guardia costera británica se encontraba en una “posición inaceptable debido a la escasez crónica de personal… y otros fallos”.

Las costas francesas del Canal son el punto de partida de la mayoría de las pequeñas embarcaciones que se utilizan en cruces irregulares.

Cranston también mencionó el contexto político que envuelve a los cruces irregulares por el Canal.

Indicó que el fenómeno de las pequeñas embarcaciones que trasladan migrantes desde Francia no fue parte del enfoque de su investigación.

Magistrado

Sin embargo, el magistrado fue claro al advertir: “Sin embargo, la práctica de cruzar en pequeñas embarcaciones debe terminar”.

Y agregó: “Independientemente de otras consideraciones, esto es crucial para evitar más muertes de personas que se desplazan en embarcaciones pequeñas”.

Desde el gobierno británico, un representante declaró que han implementado mejoras en la respuesta en el Canal desde 2021.

Rescate

Esto incluye “colaboraciones más cercanas con Francia” y la incorporación de más agentes para las labores de búsqueda y rescate.

El informe concluye que esta tragedia no fue producto de un único error, sino de una serie de decisiones fallidas encadenadas.

De la misma manera que faltas en la estructura y el funcionamiento de las redes de tráfico, en una de las trayectorias migratorias más arriesgadas de Europa.