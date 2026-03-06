Brugada Descarta Cancelaciones Masivas para el Mundial 2026

Mundial: Jefa de Gobierno garantiza que la capital de México tendrá la infraestructura lista para la Copa del Mundo 2026

Regeneración, 6 de marzo de 2026.– La jefa de Gobierno rechazó versiones sobre cancelaciones masivas de hospedaje. Afirmó que la información difundida recientemente no refleja la realidad actual.

«No hay cancelaciones masivas rumbo al Mundial», aclaró la mandataria capitalina. Busca mantener la transparencia absoluta sobre el estatus de las reservaciones.

Explicó que solo existieron algunas liberaciones menores de habitaciones disponibles. Ciertas selecciones nacionales ajustaron su logística inicial de concentración previa.

«No representan absolutamente ningún problema», puntualizó con firmeza Brugada Molina. Aseguró que no hay hoteles vacíos ni motivos para la preocupación.

Postura oficial ante versiones inexactas

La mandataria consideró que los rumores solo generan dudas innecesarias hoy. Informó que la FIFA fijará una postura oficial en el mismo sentido.

«Lo que se dijo no corresponde con la realidad», sentenció la jefa. La coordinación de hoteles también desmentirá las cifras de bajas masivas.

Brugada subrayó que se trata únicamente de información aislada sin fundamento. Reiteró que la capital sigue siendo un destino atractivo para el turismo.

«No tenemos preocupación en ese tema», sostuvo durante la reciente entrevista. El sector turístico mantiene proyecciones positivas para la justa deportiva internacional.

Infraestructura y obras en tiempo

Todas las obras de preparación estarán concluidas antes del gran arranque. La ciudad realiza más de 2 mil mejoras en espacio urbano.

«La Ciudad de México está lista y preparada», afirmó la funcionaria. Se incluyen proyectos hidráulicos y de movilidad para recibir a visitantes.

Los trabajos avanzan conforme al calendario establecido por las autoridades locales. No habrá retrasos en los proyectos presentados para la Copa Mundial.

La capital garantiza conectividad total para los aficionados extranjeros. La logística urbana se encuentra diseñada para soportar la demanda internacional.

Seguridad y experiencia organizativa

La capital construyó una estrategia de seguridad sólida estos últimos años. Existe una tendencia sostenida a la baja en la incidencia delictiva.

La CDMX cuenta con capacidad para albergar eventos internacionales. La infraestructura actual permite recibir a miles de personas simultáneamente.

La ciudad será anfitriona de la inauguración por cuarta ocasión histórica. Esto refleja una experiencia probada en organización de eventos masivos.

«Somos una ciudad abierta y sin discriminación», expresó Brugada Molina. Se garantiza un ambiente seguro para todas las culturas y naciones.

Capacidad logística demostrada

Cada año la capital realiza eventos de gran magnitud con éxito. Mencionó como ejemplo el reciente concierto masivo de la cantante Shakira.

Ese evento demostró la capacidad operativa de la administración actual. La logística funcionó correctamente para recibir a miles de asistentes locales.

La ciudad está acostumbrada a gestionar flujos masivos de personas diariamente. Los sistemas de transporte y emergencia están listos para el reto.

La experiencia previa avala el éxito de la próxima inauguración. No se reportan fallos en los protocolos de protección civil vigentes.

Compromiso con la imagen internacional

El gobierno local trabaja para fortalecer la imagen de la metrópoli. Se busca evitar que noticias falsas afecten el flujo de inversiones.

«Seguimos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora», reiteró Brugada. La coordinación con las alcaldías es clave para el ordenamiento urbano.

El gabinete de coordinación mundialista supervisará cada detalle del torneo. La prioridad es ofrecer una estancia placentera a los equipos visitantes.

México reafirma su papel como líder en turismo deportivo mundial. La Copa del Mundo 2026 será un motor económico para todos.