Markwayne Mullin elegido por Trump para suceder a Kristi Noem

El candidato de Trump para el Departamento de Seguridad Nacional es un exluchador de MMA, y ferviente participante de MAGA

Regeneración, 6 de febrero 2026 – Donald Trump dio a conocer el jueves que destituía a Kristi Noem de su cargo como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, y que el senador republicano Markwayne Mullin, de Oklahoma, asumiría su puesto.

Luchador MAGA

Mullin, quien ha sido senador desde 2023, es un exluchador de artes marciales mixtas y un firme defensor de la dura política de inmigración de Trump.

Aunque su apariencia es de persona caucásica, Mullin es un miembro inscrito de la Nación Cherokee.

Y se convierte en el primer miembro tribal en ocupar un puesto en el Senado de los EE. UU. en casi veinte años.

Luego de que Trump anunciara su decisión de nombrar a Mullin como nuevo secretario de Seguridad Nacional, este comentó que su prioridad sería “proteger la patria”.

Trabajo

“Hay un gran trabajo por hacer para que el Departamento de Seguridad Nacional realmente sirva al pueblo estadounidense”, afirmó Mullin.

“El Departamento de Seguridad Nacional abarca muchas áreas diferentes, y estoy convencido de que hay mucho que necesitamos abordar, y me entusiasma hacerlo”.

Sus declaraciones anteriores han evidenciado su alineación con los objetivos de Trump.

Mullin mencionó en «Meet the Press» de NBC que los menores nacidos en EE. UU. de padres indocumentados también deberían ser deportados.

Comentarios racistas

«¿Por qué no enviar a un niño junto a sus padres? «, le comentó a Kristen Welker de NBC. “Realmente, ¿por qué querrías mantenerlos separados? ”.

Criticó a ciertos inmigrantes que llegan a EE. UU. con hijos, afirmando que forman parte de una “industria” que intenta aprovechar el sistema.

“Existen personas que han creado una red para traer gente a este país cuando están a punto de dar a luz para que sus hijos obtengan ciudadanía estadounidense”, indicó.

Defiende tiroteos

Mullin defendió a los agentes federales de inmigración involucrados en los tiroteos donde fallecieron Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis a principios de este año.

Después de que Good fuera herida por un agente de Inmigración y Control de Aduanas, Mullin manifestó que el agente “no tuvo más opción” que “reaccionar” frente a Good.

Mullin tuvo una breve carrera como luchador profesional en artes marciales mixtas, llevando ese mismo espíritu competitivo al Capitolio.

En su tiempo en la Cámara, se volvió famoso por los intensos entrenamientos que dirigía al estilo MMA para otros congresistas.

Confirmación

Mullin estaba presente en la Cámara durante la asonada al Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021 y ayudó a las fuerzas del orden a cerrar las puertas del piso de la Cámara.

En una audiencia del Senado en 2023, desafió a un testigo, el líder de los Teamsters, Sean O’Brien, a pelear, dado su historial de tensiones entre ambos.

Si el Senado no confirma a Mullin antes del 31 de marzo, se requerirá un secretario interino para el puesto.

Sin embargo, no puede ser Mullin “por varias razones”, comentó Thomas Berry, director del Centro Robert A. Levy de Estudios Constitucionales del Instituto Cato.

Normativa

La normativa establece que una persona debe haber ocupado un puesto en el poder ejecutivo antes de ser nombrada como secretario interino de una agencia.

Mullin no tiene la capacidad de hacer eso ya que es senador en este momento.

Asimismo, hay que considerar la situación del escaño de Mullin en el Senado.

Al momento en que presente su renuncia, la legislación de Oklahoma le otorga al gobernador Kevin Stitt un plazo de 30 días para designar a un sustituto.