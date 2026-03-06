Ecuador Expulsa a Diplomáticos de Cuba

El gobierno de Daniel Noboa ordenò la salida inmediata de todo el personal diplomático cubano en 48 horas. Cuba ve la medida como arbitraria

Regeneración, 5 de marzo de 2026.– El Gobierno de Ecuador ordenó la salida del embajador de Cuba. Basilio Gutiérrez debe abandonar el territorio en 48 horas desde el miércoles.

Todo el personal diplomático fue declarado persona non grata. La medida afecta a toda la misión acreditada en Quito.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó la decisión oficial. Los funcionarios cubanos cuentan con un plazo de tiempo muy breve que ya concluye.

La administración basa su postura en la Convención de Viena. Se aplicó el artículo nueve sobre relaciones diplomáticas internacionales.

Boletín |



Declaración de persona non grata al Embajador de Cuba en el Ecuador pic.twitter.com/RdoE8sGcbX — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) March 4, 2026

Acciones del presidente Daniel Noboa

El mandatario derechista también retiró a su propio representante. Ordenó la salida de La Habana del embajador José María Borja.

Borja desempeñaba el cargo desde el año 2021. El funcionario también servía en Jamaica y otras naciones caribeñas.

Noboa fundamentó su decreto en la Constitución de Ecuador. El artículo 141 otorga al presidente el control ejecutivo total.

El jefe de Estado puede remover funcionarios públicos libremente. Esta facultad le permite dirigir la política exterior del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de #Cuba 🇨🇺rechaza en los términos más enérgicos la decisión arbitraria e injustificada del gobierno del #Ecuador, de expulsar a todo el personal de la Embajada cubana en ese país.



📌 Comunicado del MINREX ⬇️

🔗https://t.co/nbSPwenHsf pic.twitter.com/71fBcLEunn — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 4, 2026

Reacción enérgica desde La Habana

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la medida. Calificaron la expulsión como un acto arbitrario e injustificado.

«Acto inamistoso y sin precedentes», señaló la cancillería cubana. Aseguran que esta decisión socava los lazos históricos bilaterales.

Cuba sugiere que existe una influencia externa evidente. Vinculan la expulsión con una próxima cumbre en Miami.

La presión de Estados Unidos podría ser el motivo real. Representantes regionales se reunirán el próximo fin de semana.

Contexto de la política exterior ecuatoriana

Daniel Noboa viajará pronto para participar en una cumbre. Se reunirá en territorio estadounidense con el presidente Donald Trump.

La administración ecuatoriana ha estrechado lazos con Washington. Quito respalda activamente la política exterior de la Casa Blanca.

Ecuador apoya medidas severas contra el gobierno de Venezuela. Incluso han respaldado acciones para la captura de Nicolás Maduro.

Noboa alinea su estrategia con los intereses norteamericanos. Esta cercanía define el nuevo rumbo diplomático del país andino.

Crisis diplomáticas recurrentes en la región

Esta decisión abre un nuevo frente de conflicto internacional. Ecuador ya mantiene relaciones rotas con el gobierno de Venezuela.

También enfrenta crisis abiertas con México y Nicaragua. La situación empeoró tras el asalto a la embajada mexicana.

En aquel incidente capturaron al exvicepresidente correísta Jorge Glas. Glas contaba con asilo diplomático al momento de su detención.

La ruptura con Cuba agrava el aislamiento regional actual. Las tensiones con gobiernos de izquierda siguen en aumento constante.

Impacto en la estabilidad latinoamericana

El panorama diplomático en el continente se vuelve más complejo. La expulsión masiva genera incertidumbre sobre futuros acuerdos comerciales.

Los vínculos históricos entre Quito y La Habana peligran. La comunidad internacional observa con preocupación este nuevo quiebre.

Se espera una respuesta formal de otros organismos regionales. La cumbre en Miami será clave para definir alianzas futuras.

Noboa mantiene su postura firme ante las críticas externas. La soberanía y la ideología marcan la agenda del mandatario.