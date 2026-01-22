Descarrila tren en Barcelona: un fallecido y 37 heridos

Autoridades de Cataluña asistieron a varios pasajeros heridos y no, y detuvieron la circulación en Barcelona por los daños en la vía

Regeneración, 21 de enero 2026– El descarrilamiento de un tren de Rodalies ocurrió el martes por la noche en Gelida, Barcelona, lo que resultó en la muerte del conductor y dejó cinco personas gravemente heridas.

Colisión

Además, seis con heridas menos graves y 26 con lesiones leves, según reportó Protección Civil.

El tren colisionó contra un muro de contención en las vías.

Claudi Gallardo, inspector de los Bomberos de la Generalitat, comentó que había un total de 37 personas en el tren «que sufrieron daños de diversas intensidades».

«Ahora mismo hemos sacado a todas las personas del tren, estamos trabajando con el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

Con Mossos y con el resto de operativos para retirar a todas las personas y seguir revisándolo todo», enfatizó Gallardo.

Rescate

Además, resaltó que el rescate de una persona atrapada llevó más de una hora.

En la operación actualmente están involucrados 70 bomberos con 35 equipos de su unidad, junto con fuerzas de los Mossos d’Esquadra y del SEM.

Esto incluye personal de salud para atender a los heridos.

Del mismo modo, Gallardo indicó que se ha creado un centro de apoyo para aquellos afectados por el accidente en Gelida en el centro comunitario de la Urbanització Casablanca.

Área de mando

El área de mando para los servicios de policía y emergencia se ha establecido en el campo de fútbol de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona).

Se prevé que allí comparezcan representantes de Renfe y las consejeras de la Generalitat, Sílvia Paneque y Núria Parlon.

Los Mossos han tomado el control de la investigación del accidente. «Han llegado a la escena del incidente para comenzar las primeras gestiones de investigación», manifestaron en un comunicado.

Adif «tiene suspendida la circulación ferroviaria en el área de Rodalies».

Esto ha ocurrido desde el martes por la noche, a causa de los efectos de la tormenta en la infraestructura de Cataluña.

Servicio

El servicio se reestablecerá «una vez que se haya verificado la infraestructura y se confirme que no hay obstáculos caídos», indicaron.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su apoyo y condolencias a las víctimas y sus familias.

«Estoy muy pendiente de las novedades sobre el accidente del tren de Rodalies en Gelida».

Mensaje

Afirmó el Jefe del Gobierno en un mensaje publicado en la red social ‘X’, que fue recogido por Europa Press.

En el mismo, también mencionó que está «atento a la evolución de la situación y al trabajo de los servicios de emergencia».

«Mi más sentido cariño y solidaridad con las víctimas y sus familiares», concluyó el Presidente del Gobierno.