Tranviarios aplazan huelga, dan 15 días para respuesta a petitorio

Demandas de salario, uniformes, equipo y calidad de materiales. Prórroga evita afectaciones a 700 mil usuarios tranviarios

Regeneración, 21 de enero de 2025. El sindicato de Tranviarios de la Ciudad de México anunció una prórroga de 15 días al estallamiento de huelga en Cablebús, Trolebús y Tren Ligero.

Y es que Movilidad pidió al Sindicato dicho plazo para responder a las demandas del sindicato por instrucciones de la Jefa Clara de Gobierno de la capital.

Con el propósito de no afectar a la ciudadanía, la Alianza de Tranviarios de México (ATM), acordó que brindará servicio de forma habitual en #Trolebús, #TrenLigero y @MICablebusCDMX operado por @STECDMX.



Mantendremos las mesas de negociación para llegar a acuerdos que… — Héctor Ulises García Nieto (@HectorUlisesGN) January 21, 2026

Tranviarios

Y es que la huelga estuvo prevista para este miércoles 21 de enero del 2026.

Sin embargo, las posibles afectaciones a unos 700 mil pasajeros eléctricos de la capital del país.

Cabe destacar que el secretario general de la organización sindical que estallaría la huelga, Gerardo Martínez, declaró la prórroga.

Esto, dijo por la sensibilidad mostrada por la secretaría de Movilidad y el gobierno de la Ciudad de México.

Por ello, se acordó en Asamblea sindical otorgar una prórroga de 15 días para atender las demandas pendientes.

Demandas

Cabe destacar que entre las exigencias del los trabajadores tranviarios se encuentran el incremento salarial y temas del tabulador, pero también asuntos como lo es la entrega de uniformes.

Dicho tema de los uniformes, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022.

Mismos, que debieron otorgarse por ser una prestación de ley y formar parte de los recursos etiquetados por el organismo en sus relaciones contractuales.

«Los compañeros integrantes de la Comisión Negociadora acudimos al llamado del Secretario de Movilidad…

«…, para sostener una reunión donde se le dieron a conocer las problemáticas que existen para los trabajadores tranviarios…»

«.., así como las peticiones de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo en su aspecto salarial, así como del tabulador».

Detalles

Seguidamente el líder sindical tranviario, Héctor Ulises García narró que la autoridad «nos pidió un plazo de quince días para dar una pronta solución, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada».

Por ello, «le pedimos poner su propuesta a consideración de la Asamblea y se nos autorizó a extender la prórroga del estallamiento de huelga para el primer minuto del próximo cuatro de febrero”.

Cabe destacar que en contraparte pidieron instalar mesas de negociación con los titulares de las Secretarías de Movilidad y de Finanzas del Gobierno de la CDMX.

Asimismo, en redes se subraya que el gremio tranviario de la capital pide una mejora salarial justa frente a la inflación y la nivelación de sueldos entre distintos niveles jerárquicos.

Equipo de protección y herramientas: Piden la entrega de fajas, botas de casquillo y herramientas adecuadas para realizar su trabajo con seguridad.

Mejora en la calidad de materiales: Denuncian la falta de calidad en los insumos y materiales proporcionados para el mantenimiento y operación.