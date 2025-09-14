Despiden a Alicia Matías, la mujer que salvó a su nieta durante explosión en Iztapalapa

Alicia Matías perdió la vida tras luchar con las quemaduras que dejo la explosión de la pipa en el puente de La Concordia

RegeneraciónMx, 14 de septiembre de 2025.- En el municipio de Los Reyes La Paz, familiares y vecinos despidieron a Alicia Matías Teodoro, la mujer que perdió la vida tras proteger a su nieta durante la explosión en Iztapalapa.

La conocida “abuelita heroína” murió el viernes por la noche a consecuencia de quemaduras de tercer grado que cubrieron casi todo su cuerpo. El sábado fue velada entre lágrimas y aplausos.

La lluvia no impidió que decenas de personas se acercaran al domicilio familiar, ubicado a un costado de la terminal del Metro Los Reyes, para rendir homenaje a su memoria.

Durante la ceremonia, su hermana, Sandra Barajas, relató el dolor que enfrenta la familia. Destacó que la pérdida fue un golpe devastador, sobre todo para los padres de Alicia.

En la sala, frente al ataúd, permanecían doña María Guadalupe y don Rogelio, padres de la víctima, acompañados de amigos y conocidos que llevaron flores y palabras de consuelo.

Alicia Matías, una heroína para su familia

Su hija Jazmín, madre de la pequeña Azulet, recibió permiso especial para despedirse de su madre. La mujer conmovió a todos al montar guardia junto al féretro.

Alicia tenía 49 años y trabajaba como checadora en una base de transporte público en la estación Santa Martha. Era reconocida por su dedicación y compromiso con su familia.

Le sobreviven su pareja, sus padres, tres hijas y tres nietas. Sus seres queridos la recordaron como una mujer amorosa y dispuesta a entregar todo por quienes más quería.

En redes sociales, decenas de usuarios la llamaron “abuelita heroína”, destacando su valentía al salvar a la pequeña, quien permanece bajo atención médica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

El gesto de Alicia se convirtió en símbolo de amor y sacrificio, dejando un recuerdo imborrable para su familia y para la comunidad que la despidió con respeto.